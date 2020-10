Mi-am luat sistem Wireless Mesh Gigabit – primele impresii

De când a început pandemia asta și copii au rămas să facă școală de acasă, am rămas și eu în home-office permanent. La un moment dat, în plin lockdown, eram toți patru conectați în sesiuni video, pe la lucru, școală sau cu prietenii.

Tot pe atunci, dacă nu știați, ANCOM a decis să taie din țava de internet pentru populație, chipurile pentru administrația statului – fie ea centrală sau locală – care are mult de lucru, iar noi, cu Netflix-ul și HBO Go-ul le încetineam viteza de reacție (sursa).

Ca să nu o mai lungesc atât, prin iunie deja nu mai puteam lucra de acasă, că semnalul la Wi-Fi era prea slab, deși am biroul lângă locul unde este routerul amplasat. Este adevărat că și acesta din urmă avea deja șase ani, dar tot nu era de aruncat…

După ce am chemat de două ori echipa de la Digi, pentru a verifica dacă cablul de fibră optică nu este afectat sau dacă distribuitorul lor de semnal nu este stricat, am decis să schimb vechiul Netgear N600 cu ceva mai nou. Și, cum casa îmi e construită cu un anume tip de cărămidă, care are fier beton în fiecare alveolă (dacă doriți informații suplimenatare, le aveți aici), am optat pentru un sistem mesh.

Am analizat tot felul de oferte, m-am uitat și peste produsele similare testate de mine sau de colegi, dar la final m-am decis asupra unui sistem Wireless Mesh Gigabit de la D-LINK: COVR-2202 AC2200, Tri-Band 400 + 867 + 867 Mbps, cu două elemente, pe alb.

În primul rând, l-am ales pentru că… Gigabit. OK, pe wireless nu voi ajunge la asemenea viteze, dar îmi garantează unele destul de mari cât să nu mai am probleme. Apoi, este tri-band: pe lângă că știe 2,4 și 5 GHz, mai are o bandă dedicată exclusiv comunicării între ele. Apoi, ultimul element care m-a convins a fost faptul că pot adăuga ulterior alți sateliti. Bine, la toate astea, mai puneți și sfatul unui prieten care avea deja de câteva luni sistemul acasă și mi-a spus că avea un preț rezonabil atunci – 480 RON!

Nu am să fac un review propriu-zis, pentru că nu acesta era scopul articolului. Dar vă spun că a fost extrem de ușor de pus în funcțiune (practic e plug and play), iar aplicația de management, pe telefon, este intuitivă.

În loc de concluzie, vă las vitezele, conform ultimului test, efectuat azi. Dar să țineți cont că sunt de Z-E-C-E ori (ca să îl parafrazez pe deja fostul primar din Timișoara) mai mari decât pe vechiul router:

Voi cum stați cu vitezele de internet acasă? A fost nevoie să faceți un upgrade de când cu pandemia și lucrul/studiul de acasă?