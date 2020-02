Razer Cynosa Lite – merita sa cumperi o tastatura cu membrana pentru gaming?

Nici nu imi aduc aminte cand a fost ultima data cand am luat contact cu o tastatura clasica cu membrana. Excludem aici laptop-urile. Surpriza a venit cand de la Razer am primit un model nou, Cynosa Lite, o tastatura de gaming care nu este mecanica.

Folosesc de atat de mult timp tastaturi mecanice incat am impresia ca nu am folosit niciodata o tastatura normala. Pur si simplu am uitat senzatia. Nu vreau sa par arogant, insa tastaturile mecanice s-au ieftinit foarte mult si gasesti tot felul de modele care sa te atraga, iar tastaturile cu membrana mai sunt folosite doar la munca de birou.

Intr-o lume in care tastaturile mecanice domina si aproape nici un gamer nu mai vrea sa auda de o tastatura clasica, sunt cativa oameni care fix asta isi doresc. Sunt oameni care se joaca dar vor o tastatura silentioasa. Sa zicem ca si eu am devenit in timp o astfel de persoana.

Bine, o sa spuneti ca exista tastaturi mecanice silentioase si va dau dreptate, insa nici una nu este la fel de silentioasa precum o tastatura cu switch-uri pe membrana. Sa luam exemplu switch-urile Brown sau Red, foarte populare si destul de silentioase, dar tot sunt enervante daca cineva doarme in aceeasi camera in care tu te joci.

Razer Cynosa vine pentru a remedia problema si ofera gamerilor solutia potrivita pentru silentiozitate si performanta in gaming in acelasi timp. Cynosa Lite este o tastatura clasica cu membrana cu un pret la care poti alege sa cumperi o tastatura mecanica ieftina. Aici mi-a sarit mie tandara.

Cynosa Lite are multi rivali si poate fi considerata scumpa pentru o tastaura cu membrana. Reuseste sa se integreze pe piata intr-o zona de pret in care poti fi indecis ce tastatura sa cumperi: mecanica sau normala.

Avand experiente vaste cu multe tastaturi mecanice pot spune clar si raspicat ca Cynosa Lite este o solutie mai inteligenta decat o tastatura mecanica ieftina. Voi argumenta imediat.

Aceasta tastatura nu ofera nimic „wow” la prima vedere si probabil nici nu isi doreste. Razer oricum este un brand premium si clientii acestui brand sunt bine informati, deci probabil se adreseaza connoisseurilor. Spun asta pentru ca sunt multe modele de tastaturi chiar mai ieftine care par la prima vedere mai interesante, mai luminate, mai cu briz briz-uri. Cynosa Lite este mai conservatoare.

O tastatura mecanica ieftina nu este deloc o afacere buna din mai multe motive: switch-urile sunt chinezesti si de proasta calitate, constructia in sine este slaba, iluminarea este puternica dar nu precisa, sansele sa se strice sunt destul de mari, driverele de slaba calitate etc.

Cynosa Lite ofera fix ce nu poate sa ofere o tastatura mecanica ieftina: va fi mai fiabila, este silentioasa, membrana va avea o durata mai mare de viata decat switch-urile mecanice ieftine, iar driver-ul Razer este foarte bine pus la punct.

Tastele lui Cynosa sunt foarte precise si cursa este una medie, membrana este un pic tare incat sa opuna o rezistenta medie si sa ofere feedback placut la utilizare. Iluminarea este independenta pe fiecare tasta, iar din soft o poti regla cum vrei tu.

Constructia este una premium si imi aduce aminte de tastaturile mai scumpe de la Razer. As fi putut jura ca este mai scumpa in realitate. Singurul aspect care o tradeaza este cablul, unul relativ ieftin.

Razer Cynosa Lite este una dintre cele mai bune tastaturi de gaming cu membrana si nici nu are un pret foarte mare. La Altex este 159 lei. Deci daca vrei o tastatura silentioasa, perfomanta in gaming, iluminata si cu un pret decent, cam asta este alegerea.