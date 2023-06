realme 11 Pro este unic in segment – camera de 200MP, ecran curbat si colaborare cu Lonely Planet

Seria realme 11 Pro se lanseaza in Romania pe 20 iunie si va fi disponibila din 21 iunie la preturi foarte bune. Nu stiu daca am voie sa vi le spun sau nu, asa ca ma abtin. Ideea este ca modelul de top, realme 11 Pro+ 5G va fi unic in segmentul sau prin prisma camerei foto excelente.

Acesta vine cu o camera de 200MP, senzor ISOCELL HP3 de la Samsung cu o dimensiune de 1/1.4 inch, pixeli cu o dimensiuni de 2,24μm și o deschidere f/1.69, Super Zoom In-Sensor 4x. Este un salt urias in aceasta gama de pret deoarece toti competitorii folosesc IMX766.

De asemenea, are si un ecran curbat la 120Hz. Acesta este unic in segment pentru modelul mai accesibil, realme 11 Pro, deoarece este un ecran cu margini de doar 2.33mm, curbura de 61 de grade, raport corp-ecran de 93.65% și un spectru larg de culori.

Mai multe detalii aflam la lansare, dar va pot spune de pe acum ca telefonul este bun, foarte bun. O sa avem si noi review cat de curand. Intre timp au anuntat si castile realme Buds Air 5 Pro cu Noise Cancelling de 50dB, cele mai puternice din lume cu o eficienta de 99.6%.