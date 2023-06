Intel extinde capacitatea de productie si testare in Europa

Va investi 4.6 miliarde de dolari in Polonia pentru o fabrica de asamblare a semiconductorilor.

Aceasta ar trebui sa fie gata in anul 2027 si se va afla in vestul tarii, in apropierea orasului Wroclaw.

Intel a luat aceasta decizie pentru a beneficia de subventiile oferite de Comisia Europeana. Aceasta urmareste reducerea dependentei de Statele Unite si Asia.

La nivel de actiuni concrete e necesara proiectarea, planificarea si aprobarea Comisiei Europene. Fabrica va crea 2000 de locuri de munca noi, iar constructia si partenerii Intel vor asigura alte cateva mii.

…cea mai mare investiție verde din istoria Poloniei….

A declarat prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki.

[sursa]