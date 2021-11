realme GT Neo 2 este lansat in Romania

realme a lansat in Romania un nou telefon de top. GT Neo 2 vine echipat foarte bine si are un pret foarte bun pentru ceea ce ofera.

GT Neo 2 vine cu procesorul Snapdragon 870 5G, 8GB memorie RAM si 128 sau 256GB de stocare. Are un ecran AMOLED E4 de 6.62 inch, baterie de 5000mAh, memorie UFS 3.1, Gorilla Glass 5, camera foto de 64MP si cam atat. Arata bine, are un desing clasic si o sa fie disponibil din 6 decembrie.

Telefonul va fi disponibil din data de 6 decembrie, de Moș Nicolae, în bundle cu ceasurile Watch 2 și Watch 2 Pro, după cum urmează:

GT NEO 2 8/128 + Watch 2 – 2.249,00 Lei

GT Neo 2 8/256 + Watch 2 Pro – 2.499,00 Lei

Dispune de incarcare la 65W, are un sistem de racire avansat Stainless Steel Vapor Cooling Plus si cred ca este un telefon foarte interesant in acest segment de pret.