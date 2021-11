Review Razer Kraken V3 Hypersense – casti cu Haptic Technology

Lumea perifericelor de gaming se imparte in doua categorii mari si late: producatori premium si producatori de buget cu periferice pentru tot buzunarul. Razer face parte din prima categorie si nu doar ca ofera produse de calitate, dar vine si cu tehnologii care pot schimba experienta in gaming.

Razer Kraken Hypersense sunt casti cu tehnologia haptica, special gandite pentru a simti jocul mai bine. Sunt casti exclusiv pentru gaming, deci nu vi le pot recomanda sa asculti muzica la ele. O puteti face, dar nu va o sa va dea pe spate.

Ele sunt concepute pentru jocuri, pentru pasionatii de jocuri video care vor sa simta jocul 100%. Sa fie acolo cu personajul. Si aici nu ma refer la League of Legends ci la jocuri grele precum CoD sau BF, unde actiunea este in floare.

Castile acestea exceleaza la capitolul constructie si materiale folosite. Sunt solide, de calitate, robuste. Buretele care iti acopera urechea este moale si parca ai sta cu capul pe o perna.

Izoleaza excelent sunetul din exterior, au un sistem de iluminare avansat ce poate fi controlat din softul dedicat, cateva butoane pentru control si un microfon detasabil care se aude excelent in gaming. Pe Discord nu s-a plans nimeni. Sunt auzit foarte bine.

Partea interesanta acum vine. Tehnologia haptica implementata de Razer este revolutionara si poate sa-ti placa sau poate nu. Nu sunt doar niste simple vibratii pe care castile le produc atunci cand te joci.

Este o tehnologia mai avansata cu motoare de vibratii puternice care pur si simplu te zdruncina atunci cand te joci. Tehnologia apartine companiei Lofelt si a fost adoptata si de Razer. Sunetul este convertit in virabtii in timp real. Daca trece un tanc pe langa tine o sa vibreze intr-un fel. Daca se apropie un elicopter o sa simti alte vibratii, pe alta frecventa. Si tot asa.

In plus este un haptic stereo, deci fiecare casca poate vibra separat in functie de zona din care provine sunetul si respectiv vibratia aferenta. Se poate regla intensitatea vibratiilor pentru ca in timp o sa te deranjeze. Cel putin la inceput trebuie sa te obisnuiesti un pic cu treaba asta.

In plus, Kraken V3 sunt acum si 7.1 THX, deci daca si jocul ofera tehnologia asta o sa va simtiti ca la cinema sau ca pe un camp de razboi daca alegeti jocurile cu astfel de actiune. Este o senzatie unica, iar un sunet redat corect in casti va schimba experienta simtitor in bine. Trebuie doar sa intelegi sunetul.

Castile au interfata USB, drivere de 50mm si le gasiti la Altex la 599 lei. Scumpe? Poate. Merita? Merita!