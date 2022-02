realme 9 Pro Plus va putea masura pulsul

realme pregateste lansarea pentru noile telefoane din seria 9. Acestea vin in februarie si avem deja informatii despre ele. realme 9 Pro Plus va avea o functie de masurare a pulsului.

Lansarea este pe 15 sau 16 februarie si vom vedea mai multe modele. realme 9 Pro Plus se va folosi de senzorul de amprenta din ecran pentru a masura pulsul utilizatorului.

Pe langa functia aceasta, telefonul va avea un ecran AMOLED de la Samsung de 6.43 inch, procesor Dimensity 920, 90Hz, camera principala de 50MP, baterie de 4500mAh si stocare de 128 sau 256GB cu 6 sau 8GB RAM.

Keep a track of your health and be aware of it throughout the day.

Our upcoming #realme9Pro+ will feature a heart rate sensor. pic.twitter.com/K0vUoDaGl5

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) February 1, 2022