MSI Modern – s-ar putea sa ai chiar tu nevoie de un astfel de laptop

Am luat contact cu un laptop MSI prin 2013 cand eram angajat la un magazin GSM. Mi-a fost laptop de serviciu impreuna cu un Alienware si am ramas impresionat. Nu stiam ca MSI produce si laptop-uri, dat fiind ca pana atunci nu am vazut unul. Am aflat ca acestia au o istorie bogata in spate si chiar daca eu nu stiam mare lucru la vremea respectiva, m-am documentat.

De atunci si pana in prezent nu am mai intalnit laptop-uri MSI. Cred ca de 1 an sau 2 ani am inceput sa testam MSI-uri prin simplul fapt ca si-au facut simtita prezenta in Romania. Cred ca pur si simplu nu existau la noi in tara.

Am testat in acesti doi ani destule modele MSI, foarte interesante si neasteptat de bune. Din perspectiva mea sunt niste laptop-uri foarte bune si subestimate in comparatie cu alte modele mult mai cunoscute de la noi de pe piata.

Seria Modern despre care va vorbesc astazi este destinata persoanelor in cautare de performanta si eleganta. Ambele in acelasi timp. Este greu sa gasesti laptop-uri performante dar care sa aiba un design slim, sa fie elegante si usoare.

O sa gasiti in seria Modern culori interesante precum Carbon Grey, Beige Mousse sau Bluestone. Fiind foarte subtiri si foarte usoare sunt dipsonibile in principal cu placi video Intel Iris, dar optional se pot alege si cu placi dedicate de la Nvidia precum MX450.

Seria Modern ofera o putere generoasa de calcul intr-o carcasa cat mai usoara si cat mai eleganta. Si este adresata persoanelor care calatoresc mult, fac naveta intre serviciu si casa cu laptop-ul in spate sau pur si simplu isi doresc un laptop mai aparte. Desi eu cred ca se preteaza mai bine primelor doua categorii.

Ca idee, un laptop din seria Modern cantareste 1.3kg si masoara intre 16.9mm si 18.1mm.

In Romania sunt disponibile cateva modele din aceasta serie si in functie de nivelul de echipare difera si pretul. La Altex am gasit modelul MSI Modern 14 B11MOU-649XRO care costa 2699 lei. Mai sunt doua modele dar apar cu stoc epuizat.

La acest pret primesti un laptop in culoarea Carbon Grey cu procesor Intel Core i5-1155G7 de pana la 4.5GHz, un ecran Full HD de 14 inch cu margini foarte subtiri, un SSD de 512GB si 16GB memorie RAM. Placa video este un Intel Iris Xe.

Mai trebuie mentionat faptul ca ecranul are o protectie antireflex mată, bateria este de 39WHr, carcasa este din aluminiu iar memoria RAM este in dual channel de 8+8GB, deci are doua sloturi. SSD-ul este M.2, difuzoarele sunt Nahimic si are Wi-Fi AX si Bluetooth 5.1.

Si daca pui in balanta ce primesti la aceeasi bani de la concurenta o sa observi ca MSI chiar are o oferta buna. Verificati si voi.

Un alt model interesant este Modern 14 B5M-082XRO pe care il puteti gasi la eMAG la 2599 lei. Acest model este oferit cu procesor AMD Ryzen 5 5500U, 8GB RAM si 256GB SSD. Ecranul este acelasi 14 inch FHD cu protectie mată.

Pe partea de conectica gasiti USB-uri normale cat si USB-uri Type C, cititor microSD si HDMI. Personal as merge pe varianta cu AMD din simplul fapt ca procesoarele lor mi se par mai stabile, mai puternice si mai reci decat cele de la Intel.

Similar gasiti modelul B5B-081XRO, dar cu Ryzen 7 5700U, 16GB RAM si 512GB SSD. Alte diferente nu sunt fata de modelul anterior, dar costa 3499 lei.

Mai gasiti modelul Modern 14 B11MOU-648XRO la 2498 lei cu Core i5-1155G7, 512GB SSD, 8GB RAM, Iris Xe. Apreciez ca toate modelele au Wi-Fi AX, deci te vor ajuta sa ai o conexiune rapida si stabila, dar si BT 5.1 pentru alte dispozitive. De asemenea, toate modelele cantaresc la fel, 1.3Kg.

Si ultimul model este Modern 14 B11MO-247XRO disponibil la eMAG la 4100 lei. Acest model este foarte bine dotat, avand procesor i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe si aceeasi constructie solida din metal, tot de 1.3Kg. Ecranele sunt aceleasi la toate modelele, IPS-uri Full HD de 14 inch.

Bateria in acest caz este de 52Wh, are un alimentator de 65W si aceleasi porturi si aceeasi conectica moderna.

Indiferent de ce model alegeti sa va cumparati, Modern 14 va pastra aceeasi greutate de 1.3kg, aceeasi carcasa metalica de buna calitate, tastatura iluminata, conectica si ecranul FHD de 14 inch IPS cu protectie mată. Pe exterior sunt identice, dar interiorul, adica partea hardware care conteaza, difera de la un caz la altul si este aproape imposibil sa nu gasesti o configuratie pe placul tau.

Sunt laptop-uri puternice cu design modern si elegant, fiind ideale pentru cei care calatoresc mult cu laptop-ul dupa ei. Noi am testat un Modern 14 chiar de curand si puteti gasi review-ul AICI.