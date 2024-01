realme aduce camera periscop pe telefoanele mid-range din seria 12 Pro

Pe langa faptul ca vom avea camera periscop intr-un segment de pret accesibil, realme anunta si ca a colaborat cu un designer de ceasuri care a lucrat si cu Rolex.

Seria realme 12 Pro nu a fost inca lansata, urmeaza, dar pana atunci ne-au dat un hint. Stim ca vom avea camera periscop pe aceste telefoane din seria 12, iar designul lor este realizat de Ollivier Savéo. Acest personaj a lucrat cu diferite companii de ceasuri, inclusiv Rolex, Dubuis, Piaget, Breitling și Quentin, iar acum a realizat designul pentru aceste telefoane.

Camera periscop mi se pare o veste buna in segmentul mid-range. Aceste telefoane vor costa in jur de 2000 lei, deci eu zic ca sunt foarte ok daca ne raportam la seria 11 Pro de anul trecut. Au fost si sunt telefoane foarte bune.

realme mai spune ca noile telefoane vor fotogria in .raw, vor avea zoom 3x inclusiv pe portret, o distanta focala de 71mm, zoom digital pana la 120x, senzori IMX890 cu OIS si OV64B, iar pozele vor arata bine si pe timp de noapte. Mai spun ca au lucrat cu Qualcomm pentru a imbunatati procesarea imaginilor.

Urmeaza sa le vedem in curand si sa le si primim la test.