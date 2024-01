TikTok este prima companie in care utilizatorii au cheltuit peste 10 miliarde de dolari

TikTok a avut un an 2023 foarte bun. A avut o crestere de 11% a veniturilor si a fost prima aplicatie in care s-au cheltuit 10 miliarde de dolari. Este un prag important.

Pentru cine nu stie, utilizatorii TikTok pot dona catre alti utilizatori care fac in general LIVE-uri. O sa vedeti persoane interesante pe TikTok, mai ales NPC-uri romani care te lasa cu gura cascata. Oamenii chiar doneaza ca sa vada asa ceva…

Cheltuielile in aplicatii au crescut in 2023, in special pentru streaming, continut generat de utilizatori si aplicatii de dating. Indonezia este tara care a cheltuit cei mai multi bani pe TikTok si are o medie de 6 ore pe zi de persoana. Atat de mult timp se pierde in aplicatia asta.

