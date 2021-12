Renault renunta la modelul Kadjar – apare modelul Austral

Stiti care este una dintre cele mai mari probleme ale lui Renault? Lipsa continuitatii modelelor. In afara de Clio si de Megane, Reno nu are alte modele populare cu istorie in spate. Kadjar, un SUV compact foarte reusit, este scos din productie si inlocuit de Austral.

Luati exemplu masinilor lor de clasa medie. Latitude, Laguna, Talisman, sunt doar trei modele recente care ar trebui sa concureze cu Passat, 508, Mondeo etc. Doar ca neavand o istorie in spate si schimband tot timpul denumirile, nu au reusit sa se integreze bine in acel segment.

Se pare ca nici cu SUV-urile nu stau mai bine. Dupa ce Kadjar si-a facut o imagine buna pe piata, Renault il scoate si il inlocuieste cu Austral. Acest nou model este tot un SUV compact cu 5 locuri, dar despre care nu stim inca detalii. Poate va fi hibrid, poate electric, nu stim.

Noul model va fi disponibil din 2022.