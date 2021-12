Corect ar fi sa-i spunem Meta Messenger, corect? Ma rog, inca nu ne-am obisnuit cu denumirea asta. Important este ca Messenger va suporta si plati cu cardul cat de curand. In SUA deja se poate.

Trebuie doar sa ai un card asociat si cam asta este tot. Poti imparti nota de plata cu prietenii tai. Functia este testata in SUA si va fi implementata la nivel mondial probabil.

Asta inseamna ca o sa ai la indemana un serviciu de plata simplu si rapid. In principiu este vorba de functia split bill, care iti permite sa imparti nota de plata cu prietenii tai.

Personal folosesc Revolut si mai am doua aplicatii de la doua banci diferite, ING si BCR. Am deja destule optiuni de plata. Nu stiu cat de populara va fi functia asta in Romania sau in general in lume, daca oamenii au deja Revolut sau un serviciu similar.