Review AQIRYS ADARA Mini – o tastatura foarte, foarte buna

Nu sunt la primul contact cu Adara. Am testat versiunea originala in urma cu 1 an si m-am declarat extrem de multumit. Intre timp a aparut si versiunea mini, la fel de buna dar mai compacta.

Despre Adara puteti sa cititi review-ul complet AICI. Versiunea mini pastreaza aceeasi calitate, deci tot ce am discutat acolo in primul review ramane valabil si la aceasta versiune.

Mini inseamna ca nu mai are NumPad, care oricum era bine integrat si in versiunea originala si era deja o tastatura compacta. S-a pastrat acelasi design, aceleasi culori, aceleasi switch-uri. Cutia este identica, accesoriile sunt aceleasi. Practic doar s-au mai scos niste butoane.

Cablul folosit este in acelasi stil si poate aici as putea sa ma plang putin. La cat de misto este tastatura este pacat ca nu exista si o versiune wireless. Maine as da banii pe ea, fara ezitare.

Cablul este format din doua bucati, o parte ondulata care ii permite sa se intinda si o parte fixa, iar legatura se face cu o mufa speciala care se insurubeaza. Daca nu va plac cablurile deloc asta ar putea fi o problema. Este misto si faptul ca poti sa tragi elegant cablul pe sub tastatura.

Adara Mini este compatibila si cu alte switch-uri cu 3 sau 5 pini. Daca vrei anumite switch-uri ti le poti comanda de unde vrei tu si le montezi pe Adara. Daca nu spargi fizic tastatura te poate tine o viata. Cand switchurile cedeaza le schimbi cu altele noi si gata. Daca maine vrei alt format de switch, iti cumperi altele noi si gata, nu trebuie sa schimbi toata tastatura.

In rest tastatura Adara Mini este aceeasi Adara normala. Vine in standard cu switchurile HaiMu Pink lubrifiate, liniare si cu 100 de milioane de apasari garantie. O sa gasiti in pachet si o cutie cu switchuri de schimb, acestea fiind albastre, clicky. Cele Pink sunt liniare si au punctul de actionare la 2mm si sunt ideale pentru scris sau pentru cei care vor viteza buna in gaming. Cele albastre opun putina rezistenta, sunt la fel de silentioase si pot fi utile daca esti obisnuit cu acest tip de actionare.

Tastele sub PBT, deci scrisul nu se va sterge niciodata si sunt foarte rezistente. Constructia tastaturii a ramas neschimbata si confirm ca in timp se prezinta bine deoarece Adara originala este la mine si acum si o folosesc.

Repet, tot ce am zis in review-ul de AICI se aplica si la versiunea Mini, diferentele fiind strict la butoanele in minus.

Uite aici toate punctele forte ale tastaturii:

 tastatura mecanica optimizata pentru confort, silentiozitate si durabilitate, ofera o experienta de gaming premium

 arhitectura interna creata special pentru obtinerea unei apasari de taste fine, fara zgomot si vibratii, si fara modificarea raspunsului tactil sau afectarea stabilitatii contactelor (design Gasket-Mount cu montaj al placii contactelor pe garnituri de silicon, folie anti-vibratoare din silicon pentru PCB, spuma EVA pentru atenuarea zgomotului)

 contacte mecanice si stabilizatoare lubrifiate din fabrica

 design hot-swappable, permite personalizarea totala cu alte contacte (compatibilitate cu modele cu 3 si 5 pini)

 contacte personalizate HaiMu Pink preinstalate (apasare liniara, validate pentru 100 de milioane de apasari)

 BONUS in pachet: 15 contacte personalizate HaiMu Ocean Blue (apasare tactila, validate pentru 100 de milioane de apasari)

 suport anti-ghosting integral

 taste double shot PBT iluminate cu profil Cherry

 carcasa din material usor, rezilient

 iluminare RGB (logo AQIRYS si taste) configurabila manual sau prin aplicatie

dimensiuni compacte, format 75% cu 81 de taste – economiseste spatiul la fel ca o tastatura in format TKL

inaltime reglabila in trei trepte

cablu USB-C stil aviator, detasabil, protejat cu material tesut

trei moduri de rutare a cablului USB clasic pe sub tastatura (stanga, central, dreapta)

tasta Spacebar cu profil special AQIRYS – pachetul include si o tasta suplimentara Spacebar cu profil clasic

software AQIRYS pentru configurare avansata

dimensiuni: 325x 135 x 40 mm

Numar taste: 81 (format 75%, layout US ANSI)

Contacte instalate: HaiMu Pink (liniare, activare la 1.5-2.0 mm)

Contacte bonus: 15x HaiMu Ocean Blue (tactile, activare la 2.0 mm)

Structura contacte: capac – Policarbonat, baza – Nylon, tija – POM

Contacte suportate: 3 pini si 5 pini

Fiabilitate taste: 100 mil. apasari

Forta actionare: 45 gF (liniare), 47 gF (tactile)

Iluminare: RGB

Rata de raportare: 1000 Hz

Conectare: USB 2.0 (lungime cablu 2.0 m)

Compatibilitate: PC, Mac, console

Costa 449 lei la PC Garage, merita toti banii daca vrei o tastatura compacta.