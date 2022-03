Review AQIRYS TGA – cel mai personalizabil mouse din cate am vazut

Pe langa tastatura ALUDRA TKL am primit si un mouse extrem de interesant. TGA sau mai bine zis The Great Annihilator este un mouse de gaming foarte personalizabil, usor, wireless si performant in gaming.

TGA vine impachetat intr-o cutie de buna calitate si ofera in pachet tot ce ai nevoie pentru o experienta de top. Este cel mai peronalizabil mouse din cate am vazut prin prisma faptului ca ofera in pachet numeroase capace de schimb si alte accesorii ce pot transforma foarte usor mouse-ul.

Am ramas impresionat cand am vazut ca am in pachet numeroase fete de schimb. Poti sa-l faci albastru cu negru, alb cu negru, albastru cu alb. In plus are si talpi de rezerva.

Are inclusiv grip-uri laterale din cauciuc pentru extra aderenta, dar si gripuri pentru cele doua butoane click stanga si dreapta. Cablul este detasabil si este acel tip de cablu usor pe care nu-l simti conectat la mouse.

Cantareste doar 76 de grame, este RGB si wireless. Este ideal pentru cei care se joaca jocuri de tip MMORPG sau shootere si obisnuiesc sa faca o cursa lunga cu mouse-ul. Nici nu-l simti atunci cand te joci ore in sir.

Are un senzor performant de 19.000DPI PixArt 3370, pooling rate de 1000Hz, 6 butoane programabile, switch-uri Kailh cu o rezistenta de 80 milioane de apasari, memorie on-board si baterie de 580mAh.

Se incarca in 2.5 ore si ofera o autonomie generoasa, depinde mult si de cat il abuzezi in gaming. Pentru un om care se joaca 2-3 ore pe zi, bateria poate tine si cateva saptamani. Autonomia declarata este de 50 de ore.

Mizeaza mult pe partea de personalizare si nu am mai vazut mouse atat de variat. Este ca un LEGO pe care il faci cum vrei tu si ai numeroase combinatii de realizat.

Si cu toate astea are o constructie solida, iar plasticul folosit este unul de buna calitate asa cum intalnim si la producatori mai mari.

Cat costa? La Altex il gasiti la 314 lei, iar la PC Garage costa 419 lei.