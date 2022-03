realme GT Neo 3 va fi lansat curand si in Europa

realme pregateste lansarea pentru modelul GT Neo 3, un model cu un design interesant inspirat din cursele auto. Acesta va fi si printre primele telefoane cu platforma Dimensity 8100, dar si primul telefon cu o incarcare de 150W.

Stim doar aceste doua detalii importante: Dimensity 8100 si incarcare la 150W in standard. Design-ul il vedem, este prezentat, dar alte detalii nu stim.

Telefonul va fi lansat in China pe 22 martie si un pic mai tarziu si in Europa. Ei spun ca bateria ajunge la 50% in doar 5 minute.