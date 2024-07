Review Balaur Legendar – performante de top intr-un buget accesibil

Balaur Legendar revine! Creat pentru a oferi performante de top la un pret accesibil, acest sistem de gaming arata foarte bine si dovedeste ca nu ai nevoie de un buget foarte mare ca sa te joci cele mai noi jocuri.

Daca esti in cautarea unui sistem de gaming care sa iti ofere performante foarte bune, dar bugetul este oarecum limitat, cred ca am gasit solutia potrivita. Desi poate parea o suma mare, Balaur Legendar costa 4000 lei, dar primesti mai mult decat te astepti de la el. Vom analiza componentele, cat de bine este construit si ce rezultate obtine in jocurile cele mai populare.

Cine este Balaur Legendar?

Este un sistem de gaming creat de PC Garage. O sa-l primiti gata asamblat si cu sistem de operare Ubuntu. Evident, acesta este instalat pentru a verifica daca sistemul este functional, insa la cerere puteti opta pentru instalarea unui Windows sau o puteti face voi acasa.

Balaurul nu trebuie sa va sperie. Desi are un nume fioros, acesta este un sistem de gaming mid-range cu performante nici prea slabe, dar nici prea puternice. Este un sistem echilibrat care va rula orice joc in rezolutie Full HD cu detalii maxime, iar in rezolutie 2K se va descurca bine.

Specificatii tehnice

Procesor: Intel Core i5-12400F

Placa video: Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce OC 8GB

Placa de baza: Gigabyte B760M Gaming DDR4

Memorie RAM: 2x16GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz DDR4

SSD: Kingston NV2 1TB PCI Express 4.0

Sursa: Gigabyte GP-P650G 650W

Carcasa: Alphagear Tempest Mesh ARGB

Ce observam noi aici? Observam ca s-a ales un procesor din generatia 12 de la Intel, deci nu este cel mai nou model. Asta nu este o problema pentru ca noi am demonstrat mereu ca procesorul nu mai este atat de important in gaming precum placa video. Este important sa ai o placa video puternica pentru ca pe ea va sta tot greul atunci cand te joci.

In cazul de fata avem o placa video RTX 4060 de 8GB, capabila sa ruleze jocurile la detalii maxime la rezolutie Full HD. Pentru cine doreste 2K trebuie mentionat ca cei 8GB sunt la limita si jocurile vor putea rula, dar la detalii grafice scazute.

Placa de baza aleasa foloseste un chipset B760M, ceea ce inseamna ca in viitor poti face upgrade la procesor fara nici o problema. Placa de baza suporta procesoare Intel din generatia 12, 13 si 14, deci oricand poti pune pe ea cel mai noi procesor Intel daca consideri ca este nevoie. Consider ca placa de baza este un mare plus pentru acest sistem. Nu este una de top, dar simplul fapt ca permite upgrade la procesor conteaza.

Mai departe, memoria RAM de 32GB este fix ce trebuie! DDR4 este inca la putere si frecventa este buna. Desigur, placa de baza permite si memorii cu frecventa mai mare, dar stati linistiti ca nu este cazul.

SSD-ul folosit este unul foarte corect. Ofera viteze decente si are un pret foarte accesibil. Nu este un model „de gaming” dar este foarte bun pentru acest sistem. Desigur, cine doreste viteze si mai mari poate face un upgrade in viitor. Consider ca NV2 este un SSD care si-a dovedit fiabilitatea in timp, are o capacitate generoasa de 1TB si vitezele lui de scriere si citire de 2100MB/s si respectiv 3500MB/s sunt foarte ok.

Sursa folosita provine tot de la Gigabyte si ma bucur sa vad ca s-a mers pe o solutie sigura: placa video, placa de baza si sursa de la acelasi producator. In cazul nostru avem o sursa de 650W cu eficienta de 90%, certificare 80+ Gold si cabluri pentru toata lumea. Nu este modulara deci o sa primiti atasate de sursa urmatoarele cabluri: 3x Molex, 6x Sata, 4x 6+2 PCI-E, 2x 4+4 Pin ATX si cablul de 24 pini.

Carcasa folosita este Alphagear Tempest Mesh, un model nou realizat de PC Garage. Este o carcasa care ofera un panou lateral din sticla securizata, usor fumurie si vine cu 3 ventilatoare incluse de 120mm ARGB.

Optional se mai pot monta in fata 3 ventilatoare de 120mm sau 2 de 140mm si in tavan 2 de 120mm sau 140mm. Este o carcasa aspectuoasa, solida si cu spatiu generos pentru cabluri. Am apreciat prezenta unui fan controller cu multe intrari, iar la pachet primiti si o telecomanda de unde se controleaza iluminarea si turatiile ventilatoarelor.

Fan controllerul are si rol de hub PWM si ARGB 3 Pin 5VDG, care poate gestiona pana la 6 ventilatoare. Modurile de iluminare se pot modifica prin softul placii de baza doar daca are iesire ARGB 3 Pin 5VDG, prin telecomanda inclusa in pachet sau prin butonul RESET de pe carcasa, fiind conectat pentru acest mod. Daca nu doriti puteti sa il conectati direct pe placa de baza pentru functia de RESET.

Carcasa este foarte eleganta si fara ventilatoarele RGB ar parea si mai sobra. Evident, iluminarea o puteti opri si ventilatoarele sa mearga mai departe daca vreti un aspect mai serios. Are si USB-uri pentru diferite periferice si jack-uri audio.

Cum este asamblat?

Am fost mereu fanul PC Garage cand vine vorba de asamblare si wire management. Recunosc, nu stiu cine se ocupa de aceste sisteme dar mereu baietii au facut o treaba buna. Nici mie nu-mi iese asa de bine. Observam ca nu s-a instalat un cooler aftermarket si s-a ales solutia stock pentru procesor, iar placa video ocupa putin loc in carcasa.

S-au tras firele pe unde s-a putut si cat de bine s-a putut, in limita spatiului oferit de carcasa. Mi se pare un sistem vine ventilat, aerisit si poti umbla usor la el cand trebuie sa-i faci mentenanta.

Pe spatele placii de baza se poate observa si hub-ul pentru ventilatoare si modul in care s-au prin cablurile. Este spatiu decent si tot aici se poate instala si un HDD daca vreti extra stocare.

Carcasa are filtre de praf, este usor de umblat la ea si imi place ca suruburile de la capacele lateral nu se scot, ele raman prinse in gaura si nu o sa le pierzi.

Cat de bun este in gaming?

Pentru a afla asta am instalat cateva jocuri populare. Sunt cam aceleasi pe care le folosim cand testam sisteme de gaming sau placi video. Cum am spus si mai sus, consideram ca acest sistem este ideal pentru cei care au rezolutie Full HD deoarece placa video are doar 8GB VRAM, iar pentru 2K este la limita. Jocurile vor putea rula si in 2K, dar detaliile grafice mari vor necesita mai mult VRAM. Este alegerea voastra daca vreti rezolutie mai mica si detalii ridicate sau rezolutie mai mare si detalii mai slabe. Noi l-am testat in Full HD pentru ca asa consideram ca este cel mai bine.

Red Dead Redemption 2 – setarii grafice pe Ultra, o medie de 79FPS

League of Legend – setari grafice pe Ultra, un FPS stabil de 144Hz fix cat rata de refresh a monitorului. Putea si mai mult.

Assassin’s Creed Mirage – setari grafice pe Very High, o medie de 104FPS

Far Cry 6 – setari grafice pe Ultra, o medie de 87FPS

Apex Legend – setari grafice Very High, un FPS constant de 144Hz fix cat rata de refresh a monitorului. Putea si mai mult.

Valorant – setari grafice pe High, un FPS constant de 144Hz fix cat rata de refresh a monitorului. Putea si mai mult.

Un aspect important de mentionat sunt tehnologiile placii video. De multe ori v-am spus despre DLSS si Ray Tracing, iar aici este un caz bun de a include DLSS in prezentare. Fiind vorba despre un sistem mid-range si o placa video accesibila, DLSS te ajuta sa obti rezultate mai bune in jocurile compatibile DLSS. Activand aceasta optiune o sa cresti numarul FPS-urilor chiar si de 2-3 ori in unele titluri, iar asta se traduce in miscari mai rapide, o imagine mai clara si performanta de lunga durata.

In tot acest timp, procesorul a atins o temperatura maxima 63 de grade, iar placa video o temperatura maxima de 71 de grade. Desigur, depinde daca in camera respectiva aveti aer conditionat si ce temperatura ambientala exista in acel moment.

Pentru fanii testelor sintetice, am reconfirmat performantele SSD-ului si am rulat un Cinebench R24 pentru a arata puterea procesorului.

Concluzii

In primul rand trebuie mentionat un aspect foarte important. Tu nu mai pierzi timp cu asamblatul componentelor, nu mai perzi timp cautand compatibilitati si ai garantia ca sistemul este functional 100%. Asta este opera celor de la PC Garage. De asemenea, trebuie spus si ca sistemul a fost gandit incat sa permita upgrade in viitor.

Asa cum am mentionat mai sus, placa de baza iti permite sa instalezi in viitor un procesor dintr-o generatie mai noua. Poti oricand sa pui un i5 sau i5 din generatia 14 daca ai nevoie. Memoria RAM este mega suficienta si nu mai ai treaba cu ea mult timp de acum incolo. Poti oricand sa pui un SSD mai performant, iar sursa de 650W rezista si cu placi video mai puternice.

Carcasa iti permite sa instalezi un cooler CPU aftermarket de dimensioni generoasa si incape in ea si placi video lungi cum ar fi RTX 4080. Mi se par niste aspecte extrem de importane si pe care lumea ori le ignora ori nu le baga in seama.

Performantele sunt bune, nimic de spus. Merita din plin cei 4000 lei.

PRO

Posibilitate de upgrade

Carcasa spatioasa

Performante excelente in gaming

Placa video cu tehnologii de top

Wire management bun

CONTRA