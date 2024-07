Temu livrează acum și la easybox!

Am tot scris despre experien╚Ťele mele cu Temu, noul┬árising star ├«n domeniul comer╚Ťului online din China, a╚Öa c─â subiectul nu este deloc nou pentru voi.

Eu mai comand de la ei tot felul de chestii simple ╚Öi ieftine, de care am (sau nu am) nevoie pe la cas─â, a╚Öa c─â pot spune c─â am devenit client obi╚Önuit pentru ei. ­čÖé Prin urmare, am observat c─â au livrat coletele cu diver╚Öi curieri – la ├«nceput a fost DPD, apoi Fan Courier, iar acum Sameday. Nu am idee dac─â au avut de la ├«nceput contract cu to╚Ťi ╚Öi au trimis la mine care era mai liber, dar nu am primit vreun pachet cu ├«nt─ârziere sau cu defecte de livrare.

Ei bine, s├ómb─ât─â mi-au ajuns trei colete, iar schimbarea major─â a fost c─â au efectuat livrarea la easybox, nu le-au mai adus la mine la poart─â! Primisem de dou─â zile sms ╚Öi e-mail cu num─ârul de AWB, a╚Öa c─â am observat c─â Sameday e firma aleas─â, dar abia diminea╚Ť─â, c├ónd am primit notificare c─â sunt ├«n locker am realizat c─â le-au l─âsat acolo.

Personal mă bucură schimbarea, pentru că nu sunt tot timpul disponibil când vin curieri, iar de la easybox pot ridica coletele când vreau, am timp sau drum pe acolo. Unde mai pui că firma a ieșit bine în sondajul nostru, deci nu mă aștept la întârzieri.

PS: Poate mai arunca╚Ťi un ochi ╚Öi pe opinia mea de anul trecut, c─â pare tot mai aproape de realizare profe╚Ťia de acolo. ­čÖé