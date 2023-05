Review casti Razer BlackShark V2 Pro Wireless – confortabile si calitative

Razer imbunatateste constant perifericele, iar asta o sa vedeti foarte usor atunci cand pe un produs vedeti litera V urmata de un o cifra. In cazul de fata avem versiunea a doua a castilor BlackShark Pro Wireless, un model deosebit, confortabil si excelent pentru gamerii care nu vor sa arunce o galagie de bani pe casti bune.

Am castile de cateva zile, insa azi s-a intamplat un miraloc. Si ce bine ca nu m-am apucat de review mai devreme ca sincer nu iesea unul prea pozitiv. Totusi, astazi, 8 mai, un firmware a venit sa salveze aceste casti. Nu o sa vorbesc de cum era inainte de firmware, nu are sens. Era…nu foarte bine. Acest firmware a dus castile la un alt nivel, oferind un boost in ceea ce priveste calitatea sunetului si volumul.

Castile vin intr-o cutie tipica pentru Razer. Bine impachetate, o sa gasesti castile intr-un burete de protectie, iar in spate sunt doua cabluri, un microfon si un dongle wireless.

Calitatea constructiei o sa fie tot timpul top pentru Razer. Este un brand premium, asadar constructia este la un nivel superior. Plasticul folosit este de calitate, imbinarile sunt solide dar in acelasi timp fine in actionare, iar buretii sunt moi si placuti cand iti ating pielea. Chiar si textilul de baza este fin, nu te inteapa si este o placere sa stai cu ele pe urechi.

Pe partea audio, Razer a invatat din feedback-ul nostru si a venit cu un update foarte frumos in driver-ul lor. Discutam aici despre Razer Synapse 3.

El aduna la un loc toate produsele Razer, deci daca aveti un ecosistem format din mai multe produse Razer o sa le gasiti pe toate aici si le puteti seta dupa bunul plac. Eu am folosit pana de curand un mouse Viper V2 Pro, care din pacate l-am stricat din vina mea, dar tot la un Razer m-am intors.

In soft o sa gasiti o serie de setari pentru casti. In primul rand aveti un egalizator cu doua moduri de functionare. Pe modul STANDARD sunt setarile si profilurile standard precum Game, Movie, Music sau Custom. Iti reglezi tu cum vrei totul.

Dar pe modul eSport lucrurile se schimba radical. Aici poti sa iti setezi egalizatorul in functie de jocul preferat, cum ar fi APEX, CoD, CS:GO, Fortnite sau Valorant. Sunt setari predefinite pentru aceste jocuri in functie de footsteps, jumping sau chiar bomb ticker, depinde ce vrei sa auzi mai intens, ce te intereseaza. Evident le poti modifica.

Astfel, poti sa folosesti castile sa asculti muzica la o calitate foarte buna sau poti sa le folosesti sa te joci impecabil. Asadar, Razer a elimiant o probleme veche de cand lumea. Castile lor erau bune fie doar pentru gaming si atat, iar muzica se auzea ingrozitor, fie erau bune doar pentru muzica. Totul s-a rezolvat dintr-un soft bine pus la punc, iar ideea este geniala.

Mai exista si Game Profiles, unde poti seta pentru fiecare joc in parte un egalizator. De asemenea, software-ul detecteaza jocurile care au THX, deci te poti bucura de aceasta tehnologie in voie.

Evident ca mai sunt si alte setari pentru microfon, ba chiar are un egalizator dedicat cu mai multe moduri predefinite: Default, Mic Boost, Broadcast, Conference sau Custom.

Mai este o rubrica cu setari pentru diverse, cum ar fi bass boost, voice clarity sau DND, care blocheaza apelurile venite de pe telefon (in cazul unei conexiuni BT cu acesta) atunci cand tu te joci pe PC si esti conectat via wireless.

Le-am gasit momentan pe Amazon la 173 de euro. Sunt casti foarte bune, super confortabile si cu un sunet placut daca le reglezi corect din egalizator. Au drivere de 50mm, microfonul este detasabil si se aude bine, iar pentru volum ai un potentiometru foarte mare pe casca stanga. Datele tehnice complete le gasiti AICI.

Daca vreti versiune pe negru o gasiti la eMAG la 749 lei.