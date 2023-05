Dacia Sandero este cea mai vandut masina din Italia

Italienii par sa iubeasca mult noul Sandero. In primele patru luni din acest an, Sandero a fost cea mai vanduta masina din peninsula si are o cota de piata de 10%. S-au inmatriculat 28.913 masini Dacia Sandero.

Dacia Sandero este cel mai bine vandut model strain pentru persoane fizice. Duster este fost pe locul patru, dar isi mentine pozitia numarul trei cand vine vorba de persoane juridice.

Jogger este si el apreciat, fiind in top 10 in segmentul C si pe primul loc in segmentul C-Multi spatiu. Spring este apreciat in Italia si se afla pe locul sapte pe piata vehiculelor electrice destinate persoanelor fizice.

Inclusiv pe piata vehiculelor cu GPL, Dacia sta foarte bine avand o cota de piata de peste 40%, fiind lider detasat.

Clientii Dacia sunt mult mai diferiti decat vrem noi sa credem. CEO-ul Dacia a spus in urma cu cateva luni care sunt clientii acestui brand. In primul rand sunt oameni care inteleg raportul pret-calitate si nu considera ca o masina trebuie sa fie foarte scumpa. Sunt persoane care considera ca trendul actual de a complica masinile si de a le face mai scumpe este unul gresit, iar atunci aleg Dacia. Mai sunt si oamenii care nu isi permit mai mult de atat, iar pozitia Daciei pe piata este unul foarte bun pentru acestia, fiind cea mai ieftina alternativa pentru cei care vor o masina noua, indiferent de segment.

Sursa: G4Media