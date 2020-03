Review casti Razer Nari Ultimate Wireless Overwatch Edition

Razer Nari Ultimate Wireless Overwatch Edition, un nume foarte lung pentru o pereche de casti. In esenta este o pereche de Nari foarte buna intr-o editie limitata cu un design unic.

Castile pe care le am si acum si le folosesc in timp ce scriu acest review merita o atentie deosebita. In esenta sunt niste Nari-uri Wireless cu un design dedicat jucatorilor de Overwatch. Mie imi plac foarte mult cum arata pentru ca m-am saturat sa tot vad casti negre.

Insa nu design-ul este neaparat important chiar daca sunt o editie speciala. Castile vin cu multa tehnologie la pachet si devin nu doar o pereche buna pentru jocuri sau filme ci o pereche extraordinara.

Razer a inteles ca nu poti sa produci niste casti bune doar la jocuri. Uneori mai asculti si muzica sau mai vezi un film. Si fix asta au adus nou pe acest model. Nari sunt niste casti uriase care iti acopera toata urechea si au o banda elastica care se muleaza dupa forma capului. Deci tu nu mai reglezi nimic.

Cupele sunt foarte mari si stau foarte comod pe ureche. Cred ca sunt cele mai mari cupe pe care le-am vazut pana acum si fiind in carantina am stat si 5 ore cu castile pe cap. Sunt foarte confortabile.

Cupele au in interior un gel care previne senzatia de disconfort si transpiratia urechilor fiind un gel racoritor. Nu, nu o sa le simti reci ci pur si simplu nu transpiri. Sunt foarte moi, cred ca cele mai moi cupe intalnite de mine.

Repet, sunt casti mari, un pic grele, dar cu niste cupe care merita nota 10.

Castile ofera si o tehnologie noua dar similara cu ceea ce am mai intalnit la modele Sony. Se numeste Razer HyperSense si a fost dezvoltata in colaborare cu Lofelt, o companie din Germania specializata in implementarea inteligenta a efectelor haptice oferind senzatii si experiente naturale.

Practic castile vibreaza in ritm cu efectele sonore din jocuri sau cu bassul din melodii. Chiar daca este similara cu ceea ce am mai vazut pe la castile Sony (Bass Vibration sau ceva de genul) aici este putin diferit. Senzatia este mult mai intensa, iar daca lasi castile pe birou o sa vezi cum o iau la fuga.

Tehnologia Razer HyperSense converteaza semnalul audio in feedback haptic folosind difuzoare speciale care genereaza acest feedback. Raman in acelasi timp si difuzoare foarte puternice cu capabilitati stereo si nu va fi nevoie de nici un soft special pentru a putea fi utilizate in muzica, filme sau jocuri. Nici nu trebuie sa existe continut special pentru asa ceva.

Poti sa opresti oricand acest feedback haptic din soft sau sa ii reglezi intensitatea. Mie mi se pare interesant si util dar pe termen lung a fost usor deranjant. Trebuie sa te obisnuiesti cu treaba asta.

Ce nu v-am spus si cred ca este important sa stiti, tehnologia HyperSense functioneaza si wireless. Castile pot functiona atat prin cablu jack cat si prin adaptorul USB, iar functionalitatile sunt identice.

Un alt lucru rar intalnit de mine este potentiometrul pentru chat. Pe casca stanga ai toate butoanele de control si cel mai important mi s-a parut acesta. Daca vorbesti cu prietenii pe Voice Chat atunci poti regla intensitatea volumului din chat sau a jocului. Din pacate nu functioneaza cu orice joc. Pe casca dreapta ai potentiometrul pentru volumul general al castilor.

Sunetul overall este foarte bun indiferent de activitate. Ele sunt facute sa fie bune in special in gaming, dar Razer a tinut cont de feedback-ul tututor jurnalistilor si au modificat ceea ce era esential. Practic te poti bucura de casti si atunci cand asculti muzica.

Setate corect din egalizator poti sa asculti muzica la o calitate foarte buna, cu bass puternic si voci placute. Tine doar de tine cum le reglezi, dar overall ele se aud foarte bine. Au spatialitate foarte buna, iar aici intervine THX Spatial Audio, o izolare fonica suficient de buna pana la un volum mediu si sunt compatibile cu PS4, Xbox One sau Nintendo.

Cat despre autonomie trebuie sa stiti ca in esenta castile va ofera cateva zile de utilizare, dar daca activati HyperSense-ul o sa tina mai putin. In perioada asta in care profit de timpul meu liber si ma joc tot timpul castile mi-au oferit autonomie 3 zile.

Pretul lor este de 250 de euro.

Mentionez la final si un mousepad foarte bun tot Overwatch Edition. Este vorba de Goliathus Speed, un model foarte bun pentru orice tip de mouse, cu baza cauciucata si margini cusute. Este foarte fin, aluneca bine orice mouse si costa 35 de euro.