Review Fractal Design Lumen S28 RGB – cooler all-in-one foarte bun la preț corect

Lansată în urmă cu câteva luni, gama Lumen de la Fractal Design se dorește a fi o alternativă mai accesibilă la coolerele cu design Asetek. All-in-one-urile Lumen pot fi găsite în variante cu radiatoare de 240, 280 și 360, cu sau fără iluminare RGB pentru ventilatoare, iar prețurile pleacă de la doar 99.99 euro. Principala diferență față de modelele bazate pe design-ul Asetek? Pompa, care nu mai este integrată în CPU block, ci în radiator. Astfel, producătorul nu mai plătește redevențe pentru brevetul Asetek, iar reducerea de preț este pasată către consumatorul final. După cum veți descoperi în rândurile ce urmează, un preț mai mic nu înseamnă neapărat performanțe inferioare, Lumen S28 de la Fractal reușind să livreze performanțe chiar mai bune decât unele coolere mult mai scumpe.

Specificații Fractal Design Lumen S28 RGB:

Socket-uri suportate Intel: LGA 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 și 2066. LGA 1700 în curând prin intermediul unui bracket furnizat gratuit de producător AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+ Dimensiuni radiator 313 x 140 x 27 mm Înălțime CPU block 43 mm Diametru CPU block 67 mm Turație pompă 4000 +/- 10% RPM Presiune maximă pompă 17.6 kPa/ 1.8 mm H2O MTTF pompă 50.000 ore Turație ventilator 500 – 1700 RPM Airflow ventilator 20-78 CFM Conector ventilator PWM (4 pini) Control RGB 5 V, standard ARGB (3 pini) Altele brațe flexibile pompă, garanție 5 ani

Accesorii și construcție

Lumen S28 RGB vine într-o cutie solidă și este bine protejat la interior printr-un covraj de carton. Pe partea frontală a cutiei avem o imagine de ansamblu a cooler-ului, în timp ce pe spate găsim specificațiile și socket-urile suportate. Cu excepția ventilatoarelor, care pot fi de 120 sau 140 mm (cu sau fără iluminare RGB), accesoriile sunt identice pe întreaga gamă de coolere Lumen.

Nefiind un cooler bazat pe design-ul Asetek, în pachet găsim un sistem de prindere proprietar, compatibil cu socket-urile Intel și AMD, șuruburi pentru instalarea ventilatoarelor și radiatorului, un cablu ARGB pentru CPU block și un ghid de instalare sumar. Toate accesoriile sunt grupate și etichetate sugestiv în punguțe, iar asta simplifică considerabil procesul de montare. Pasta termoconductoare nu este la tub, ci vine preaplicată pe baza CPU block-ului. Nu primim controller pentru iluminare, așadar trebuie să vă bazați pe header-ul ARGB de pe placa de bază sau pe un controller terț dacă placa voastră de bază nu este compatibilă cu acest standard. Sistemul de prindere suportă socket-urile Intel LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2011-3/2066, respectiv AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2. Bracket-ul pentru noul socket LGA1700 nu este inclus în pachet, însă poate fi comandat gratuit de la Fractal Design. Aveți nevoie doar de numărul de serie al cooler-ului și de dovada de achiziție pentru procesorul Intel Alder Lake. Din câte am înțeles de la producător, acesta nu este încă pe stoc, însă ar trebui să ajungă foarte curând.

Cooler-ul vine cu un set de ventilatoare Aspect 14 RGB PWM de 140 mm. Acestea au control PWM, iluminare RGB și viteză de rotație cuprinsă între 800 – 1700 RPM. Pot asigura airflow de până la 78 CFM, presiune statică de până la 2.05 mm H2O, iar nivelul maxim de zgomot este de doar 35.5 dBA. La fel ca mai toate ventilatoarele de la Fractal, noile Aspect 14 RGB PWM sunt de foarte bună calitate și vin cu garnituri cauciucate pentru atenuarea vibrațiilor. De asemenea, sunt și foarte fiabile. Din câte susține producătorul, au rifle bearings și o durată de viață estimată de 90.000 de ore. În ceea ce privește iluminarea, LED-urile RGB sunt vizibile doar la nivelul palelor, nu și pe secțiunile laterale.

Cablurile ventilatoarelor sunt lungi și groase și dispun de 4 conectori: PWM tată, PWM mamă (daisy chain), ARGB mamă și ARGB tată (daisy chain).

După cum poate știți, Asetek deține un brevet pentru all-in-one-urile cu pompă în CPU block, iar producătorii de coolere sunt nevoiți să plătească redevențe în raport cu numărul de unități vândute ce au la bază acest design. Tocmai din acest motiv, unii producători aleg să se abată de la design-ul clasic și să integreze pompa în radiator. În teorie, nu există nicio penalizare de performanță, iar costurile suportate de consumatorul final sunt mult mai mici. Întreaga gamă de all-in-one-uri Lumen de la Fractal Design are pompa pe radiator în loc de CPU block, iar specificațiile acesteia par foarte bune la prima vedere.

Aceasta rulează la o turație de 4000 (+/- 10%) rpm, are bearing ceramic, zgomot de doar 22 dBA și durată de viață estimată la 50.000 de ore. Cât despre radiator, acesta vine într-o construcție foarte solidă, aduce o densitate mare de lamele și are un finisaj negru mat. Pompa nu dispune însă de control PWM, ci vine cu un conector DC cu 3 pini.

Acest lucru n-ar trebui să reprezinte o problemă, mai ales dacă luăm în calcul nivelul redus de zgomot, însă din cauza poziționării pompei pe radiator pot apărea vibrații la nivelul carcasei. Mie nu mi s-a întâmplat, dar pe carcasele cu tablă subțire sau cu panouri instabile s-ar putea să fiți deranjați de vibrații.

Tuburile măsoară 40 cm lungime și permit instalarea confortabilă a radiatorului în partea din față sau în plafon pe cam orice tip de carcasă. Sunt realizate dintr-un cauciuc cu permeabilitate scăzută, au un diametru măricel și sunt îmbrăcate într-un sleeve de nailon de bună calitate.

La nivelul radiatorului există și un căpăcel pentru schimbarea fluidului. Nu îmi este foarte clar dacă desfacerea acestuia duce la pierderea garanției, însă e o adiție utilă care poate contribui la extinderea duratei de exploatare a cooler-ului. Vestea proastă e că fitting-urile nu sunt detașabile, așadar nu puteți înlocui tuburile sau extinde loop-ul. Însă, de ce să nu recunoaștem, această flexibilitate nu este de obicei importantă pentru utilizatorii de all-in-one-uri. Aceștia preferă simplitatea și siguranța în detrimentul modding-ului.

Revenind asupra tuburilor, aflați că acestea sunt foarte maleabile și nu se cutează absolut deloc. Totuși, nu v-aș recomanda să le întindeți prea mult. All-in-one-urile nu obișnuiesc să curgă, fitting-urile și tuburile fiind testate riguros, însă stresul mecanic îndelungat poate crea neplăceri.

Cu ventilatoarele instalate, radiatorul are o grosime de doar 55 mm, fiind similar din acest punct de vedere cu mai toate coolerele all-in-one de pe piață.

Prin urmare, nu există restricții semnificative în ceea ce privește compatibilitate cu diverse modele de carcase sau memorii cu profil înalt. Singura condiție e să aveți o carcasă care să permită instalarea unui radiator de 280 mm.

În locul unui fan hub extern sau a unuia integrat pe radiator, Lumen S28 are ventilatoare cu conectori daisy chain. Asta înseamnă că puteți să ocupați câte un singur header PWM și ARGB pe placa de bază. Dacă radiatorul este montat în proximitatea CPU block-ului, puteți chiar să să utilizați un singur header ARGB de pe placa de bază pentru LED-urile de pe CPU block și ventilatoare, cablurile fiind suficient de lungi.

CPU block-ul vine într-o construcție circulară compactă cu finisaj mat. Este ceva mai compact decât block-ul de pe seria Celsius+, având doar 43 mm înălțime și 67 mm în diametru, însă calitatea construcției este cel puțin la fel de bună. Secțiunea superioară este semiopacă, iar sub aceasta găsim 6 LED-uri RGB aranjate într-un inel circular. Capacul se detașează prin rotire și poate fi reorientat în pași de 90 de grade în funcție de preferințe.

Cum pompa este integrată în radiator, avem doar alimentarea ARGB pentru CPU block, iar cablul se introduce într-un header de pe lateral. Spre deosebire de Celsius+, Lumen nu dispune de un profil propriu de gestionare a turației ventilatoarelor în funcție de temperatura fluidului și nu are niciun fel de opțiune de control la nivelul CPU block-ului. Pompa de pe radiator rulează la turație constantă, iar turația ventilatoarelor este gestionată de fan curve-ul plăcii de bază prin PWM.

Tuburile sunt legate de pompă printr-un set de braxe flexibile cu unghi larg de rotație. Acestea reduc tensiunea asupra fitting-urilor și facilitează o instalare confortabilă.

Baza CPU block-ului este circulară, însă are o suprafață suficient de mare cât să acopere cum trebuie orice tip de procesor compatibil. Nu are finisajul de oglindă specific coolerelor cu bază din nichel, însă nici nu prezintă imperfecțiuni care să afecteze transferul termic. Pasta termoconductoare este preaplicată, însă vă recomand s-o schimbați cu una aftermarket. S-ar putea ca cea preaplicată să nu se întindă uniform și să ducă la temperaturi mai mari pe anumite nuclee.

Instalare

Așa cum am menționat și mai sus, Lumen S28 RGB are un sistem de prindere proprietar pentru CPU block, nu cel de la Asetek cu care suntem obișnuiți, însă vă asigur că nu există motive de îngrijorare. Instalarea este floare la ureche atât pe Intel, cât și pe AMD și durează foarte puțin. Ventilatoarele le montați pe radiator în funcție de configurația carcasei si de preferințe. Dacă radiatorul este poziționat în plafonul carcasei, cel mai bine e ca ventilatoarele să fie puse pe evacuare, în timp ce pentru partea frontală a carcasei e recomandat ca acestea să fie utilizate ca admisie. Faptul că avem conectori daisy chain pentru ventilatoare simplifică considerabil procesul de instalare și vă eliberează câteva headere pe placa de bază. În ceea ce privește instalarea waterblock-ului, pentru început este necesară introducerea șuruburilor în decupajele specifice socket-ului vostru pe backplate și poziționarea backplate-ului în spatele plăcii de bază. Ulterior, pe șuruburile de pe backplate se pun piulițele de securizare, iar la final vine CPU block-ul. Procesul este extrem de simplu și bine explicat în ghidul de instalare – nu aveți cum să dați greș. Conectorul de la ventilatoare îl introduceți în header-ul CPU fan de pe placa de baza și îl configurați utilizând un fan curve PWM în BIOS sau în suita software a plăcii de bază. Pompa de pe radiator o introduceți în oricare alt header pentru ventilatoare, cu mențiunea că va trebui să-l setați pe modul DC la turație maximă.

Cât despre iluminarea RGB, veți avea nevoie de un header ARGB cu 3 pini pe placa de bază. Cum producătorul nu include în pachet un controller fizic sau un adaptor de la standardul DRGB la ARGB, utilizatorii de plăci de bază mai vechi nu au ales decât să opteze pentru o soluție aftermarket. În cazul plăcilor de bază compatibile, ajustarea efectelor de iluminare se face din software-ul dedicat al plăcii de bază, unde, regulă, pe lângă profilele de iluminare statică mai găsiți și numeroase efecte dinamice, ca de exemplu cycle, breathing, rainbow wave etc. LED-urile de pe CPU block asigură o iluminare uniformă pe întreaga secțiune superioară, fără bleeding pronunțat, au culori foarte vii și sunt suficient de luminoase cât să le puteți admira chiar și prin panourile de sticlă fumurie.

LED-uri foarte bune sunt și pe ventilatoare. Oferă culori la fel de vii și iluminare perfect uniformă. Nimic de reproșat la acest capitol.

Metodologie de testare și temperaturi

Pentru evaluarea performanțelor în load am utilizat Prime95 versiunea 26.6 pe profilul blend. De ce o versiune atât de veche de Prime95? Pentru că iterațiile mai noi se bazează pe instrucțiuni AVX, despre știm că vin cu un consum de energie mult mai mare decât load-urilor uzuale. Acest lucru poate duce la rezultate inconsistente și temperaturi neobișnuit de mari, în anumite situații diferențele fiind chiar și de peste 20 °C. În cazul sistemelor de răcire mai puțin performante, aplicațiile bazate pe instrucțiuni AVX pot duce inclusiv la thermal throttling, adică scăderea frecvenței și a tensiunii de alimentare la nivelul procesorului în vederea reducerii temperaturii. Acest lucru poate afecta drastic rezultatele, așa că am ales să elimin complet utilitarele de evaluare cu instrucțiuni AVX din testele publicate. Datorită acestei diferențe din metodologia de testare este posibil ca datele prezentate mai jos să nu se alinieze cu cele raportate de alte publicații.

Memoriile, pentru că și ele pot avea o influență semnificativă asupra temperaturilor, au fost configurate conform frecvențelor și latențelor din profilul XMP. Având în vedere că am testat o multitudine de coolere, o bună parte dintre ele pe lichid, testele în load au fost rulate timp de o oră pentru fiecare cooler în parte, în vederea atingerii echilibrului termic. Pentru rezultate cât mai consistente, am renunțat la pastele termoconductoare preaplicate sau incluse în pachetele coolerelor și am folosit Noctua NT-H1. De asemenea, înainte de fiecare montare, atât IHS-ul procesorului, cât și zonele de contact ale coolerelor au fost curățate temeinic cu alcool izopropilic. Turațiile ventilatoarelor au fost gestionate de fan curve-ul standard al plăcii de bază Gigabyte Z390 Aorus Elite. Toate sistemele de răcire au fost evaluate în regim open air pentru a exclude eventualele limitări de airflow ale carcasei, iar temperatura ambientală a fost de aproximativ 22 °C. Aș fi vrut să testez Lumen S28 și pe noua platformă Alder Lake, însă, așa cum am menționat anterior, bracket-ul LGA1700 nu este încă disponibil. Prin urmare, mai jos veți găsi doar rezultatele obținute pe test bed-ul cu i9-9900K.

Configurație test bed:

Placă de bază: Gigabyte Z390 Aorus Elite

Procesor: Intel Core i9-9900K

Memorie RAM: 2 x 8 GB G.SKILL TridentZ 3200 Mhz CL15

Sursă: Corsair HX1200i 1200 W

Placă grafică: Sapphire Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE

Stocare: SSD Samsung 970 PRO 1 TB NVMe

Sistem de operare: Windows 10 Pro x64 21H2

Dat fiind faptul că rezultatele în idle sunt de cele mai multe ori irelevante am decis să le elimin din metodologia de testare. Diodele de măsurare a temperaturii de pe procesoare nu sunt calibrate pentru precizie la temperaturi joase și deseori erorile sunt prea mari pentru a obține date concludente. De asemenea, este foarte dificil ca load-ul procesorului să fie ținut constant la o valoare cât mai apropiată de 0%. Cât despre testele în load, trebuie să mai știți că datele din graficele de mai jos reprezintă media temperaturilor obținute în intervalul de testare, valorile mai mici fiind mai bune.

În full load la frecvență stock, procesorul atinge o temperatură de doar 49 °C pe Fractal Design Lumen S28 RGB – mult mai bine decât majoritatea coolerelor din clasament, unele dintre ele chiar și de două ori mai scumpe. Un rezultat surprinzător având în vedere că discutăm despre un cooler cu design non-Asetek. Este cu 1 °C și 2 °C mai rece decât Celsius+ S36 Prisma, respectiv Celsius+ S28 Prisma, ambele bazate pe design-ul Asetek 6th gen. Obține un rezultat mai bun chiar și decât Corsair H170i Elite Capellix, un cooler cu radiator de 420 mm, iar față de Noctua NH-D15 are un avantaj de 4 °C.

Pentru testare în overclocking am dus frecvența procesorului la 4.9 Ghz cu o tensiune de alimentare de 1.29 V și load line calibration la nivel mediu. Și aici Lumen S28 RGB menține o poziție respectabilă în clasament, situându-se din nou peste Corsair H170i Elite Capellix, NZXT Kraken X73 și modelele Fractal Design din gama Celsius+. Lumen S28 RGB vine însă cu un dezavantaj: nivelul de zgomot. Cu ventilatoarele la turație maximă, cooler-ul ocupă penultimul loc în clasament, fiind mult mai gălăgios decât Corsair H170i Elite Capellix, Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT PE și Deepcool Captain 240 EX. Cu toate acestea, rareori o aveți nevoie să țineți ventilatoarele la turație maximă într-un scenariu normal de utilizare, iar cu puțină răbdare în ajustarea fan curve-ului puteți obține un echilibru decent între performanță și confort acustic. De exemplul, pe i9-9900k la frecvență stock și cu fan curve-ul standard al plăcii de bază Gigabyte Z390 Aorus Elite, zgomotul nu a depășit valoarea de 34 dBA după o oră de Prime95. Și contrar așteptărilor mele, pompa de pe radiator este aproape inaudibilă și nu există diferențe notabile în comparație cu all-in-one-urile cu pompă integrată în CPU block.

Concluzie

Fractal Design Lumen S28 RGB oferă exact ce promite: răcire excelentă, iluminare RGB foarte bine pusă la punct și preț atractiv. Asigură temperaturi mai bune decât coolerele cu design Asetek, reușind să depășească chiar și modele de două ori mai scumpe. În plus, aduce un aspect modern, vine cu daisy chain pentru ventilatoare și este foarte ușor de instalat. Totodată, este printre puținele coolere all-in-one cu 5 ani garanție. Zgomotul este principalul dezavantaj, însă dacă optimizați turațiile din fan curve n-ar trebui să vă deranjeze prea tare. Per total, un cooler all-in-one foarte echilibrat la un preț corect.

Fractal Design Lumen S28 are un preț recomandat de producător de 119.99 euro, iar pe Amazon.de poate fi găsit la 125.97 euro (620 lei). Alternativ, găsiți Lumen S24 și Lumen S36 la prețuri de 129.63 euro (640 lei), respectiv 147.85 euro (730 lei). Seria Lumen nu este încă disponibilă la magazinele din România, dar ar trebui să ajungă cât de curând.

Pro:

Performanțe foarte bune

Preț excelent în comparație cu all-in-one-urile bazate pe design-ul Asetek

Trei variante pentru radiator: 240 mm, 280 mm și 360 mm

Proces de instalare foarte simplu

Design CPU block și iluminare RGB

Daisy chain pentru cablurile ventilatoarelor (PWM și RGB)

5 ani garanție

Contra: