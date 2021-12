Review Mi 360 Home Security Camera 2K Pro: cameră de supraveghere cu multiple utilizări

După camera de exterior, iată că a venit rândul unei alte premiere – primul review al Mi 360 Home Security Camera 2K Pro în România.

Am mai testat camere de interior și am tot fost întrebat ce recomand pentru tinerii părinți. Asta pentru că nu cred că își montează cineva cameră de supraveghere în interior decât pentru așa ceva, sau pentru a ține sub observație proprietățiile pe timpul lipsei lor de acolo. Am pe cineva care m-a rugat să îl ajut pentru o casă de vacanță, în alt județ, unde avea nevoie de camere de exterior dar și de interior, pentru o anexă.

Tip device Camera de supraveghere interior Senzori De mișcare și audio Tip notificari Mesaje push prin aplicația mobilă Rezoluție color 1296p Dimensiuni 122 x 78 x 78 mm Altele microfon si difuzor integrate, LED notificare, compatibil cu iOS și Android, alimentare de la priză, night vision, compatibil cu rețea WiFi, câmp vizual 360 grade, capacitate stocare card microSD: până la 32 GB, temperatura funcționare: -10 – 50 grade C

Ambalaj și accesorii

La dimensiuni, ambalajul este similar cu cel al unui smartphone. La cele 400 de grame, nici nu este de mirare că, venit într-o folie de plastic de la curier, pruncii m-au întrebat ce telefon testez acum…

La interior găsim camera, cablul de alimentare, kit-ul de instalare și nelipsita broșură. Spre deosebire de ”fratele” ei pentru exterior, nu avem încărcător de perete. Damn you , Apple!

Design și constructie

Camera este realizată din plastic alb, are formă conică și este relativ mică, deci ușor de montat oriunde. Cum are și un soclu care permite montarea pe tavan, dar nu am experimentat asta. 🙂

Materialele plastice folosite la construcție sunt plăcute, atât vizual, cât și tactil, iar legăturile sunt făcute solid, fără a părea vreun produs ieftin. În plus, îmi place foarte mult combinația de gri cu alb.

Instalare și configurare

Am pus camera în bucătărie, nu pentru a urmări cine umblă la frigider, cu pentru că de acolo am vizibilitate până la ușa de la intrare. Iar bucătăria este ultima încăpere din casă. Practic, de acolo pot urmări liniștit tot ce se întâmplă. Așa am descoperit și când mi s-a infliltrat o pisică în casă, pe lângă copilul care ieșea afară. 🙂

După cum am scris deja, poți instala camera cu senzorul în jos, pe tavan, iar din configurări se poate opta pentru inversarea imaginii. Unghiul de filmare este destuld e larg, dar ai și opțiunea de a muta camera din aplicație, în orice parte dorești.

Interfață și funcții

Dacă am ajuns la aplicație, este aceeași ca și la celelate produse Xiaomi – Mi Home, sau Xiaomi Home, în funcție de telefonul folosit. Iar pentru că vocea camerei mi-a semănat mult cu cea a actriței Freema Agyeman, am numit-o Dr. Helen, după personajul omonim din New Amsterdam.

Deși senzorul promite filmare 2K, cel puțin la pozele făcute din aplicație, calitatea lasă de dorit. Bine, vei remarca daca soția umbla prin dulpuri sau daca a mâncat ciorba toată pruncul, dar tot nu este ce mă așteptam:

Filmarea este mai ok, iar spre deosebire de Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set, și microfonul și difuzorul se comportă ok. Am putut discuta cu fiică-mea direct din aplicație, când eu eram la birou iar ea acasă. Bine, puteam și pe telefon, dar v-am povestit la un review anterior că am preferat opțiunea asta în loc să plătesc roaming.

Poți alege ca înregistrările să fie făcute cu sau fără sonor, după cum crezi că ai nevoie de ele.

Nu am avut bebe disponibil să văd cum s-ar descurca în astfel de situații și măam gândit că nu ar fi ok să rog vecinii care au un nou-născut șă mă ajute cu asta. 🙂

Preț, puncte pro și contra