Review Huawei Watch 5 – smartwatch-ul premium care redefinește monitorizarea sănătății prin inovația X-TAP

Huawei Watch 5 a fost lansat astăzi și este poate cel mai inovator wearable al momentului, aducând noutăți importante pentru monitorizarea sănătății și a activităților fizice. Este disponibil în variante de 42 și 46 mm, realizate din oțel inoxidabil sau titan și vine în premieră cu senzorul X-TAP, care poate evalua rapid și precis principalii indicatori vitali. În plus, noul model beneficiază de certificare medicală pentru funcția EKG, impresionează prin autonomia extinsă și aduce ecrane extrem de luminoase ce pot urca până la 3000 de niți. Totodată, dispune de conectivitate eSIM, putând opera independent de smartphone, vine cu un sistem de operare intuitiv și este compatibil atât cu Android, cât și cu iOS. După cum veți descoperi în rândurile ce urmează, Huawei Watch 5 este una dintre cele mai bune opțiuni dacă aveți un stil de viață activ și doriți o monitorizare riguroasă a sănătății.

Huawei Watch 5 (46 mm) Huawei Watch 5 (42 mm) Ecran AMOLED LTPO 2.0 1.5″, touchscreen, rezoluție 466 x 466 pixeli, PPI 310, luminozitate maximă 3000 niți AMOLED LTPO 2.0 1.38″, touchscreen, rezoluție 466 x 466 pixeli, PPI 338, luminozitate maximă 3000 niți Sistem de operare Harmony OS NEXT 5.1 Conectivitate LTE eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 cu BR + BLE, NFC, GPS multi-band, difuzor, microfon Senzori X-TAP, optic de detectare a ritmului cardiac, temperatură corporală, EKG, accelerometru, giroscop, magnetometru, lumină ambientală, adâncime Autonomie și încărcare Acumulator 867 mAh Autonomie în modul standard: 4,5 utilizare tipică sau 3 zile cu AOD Autonomie în modul economisire baterie: maxim 11 zile, 7 zile utilizare tipică sau 4,5 zile cu AOD Încărcare prin pad-ul inclus la puteri de până la 20 W sau prin orice încărcător Qi Acumulator 540 mAh Autonomie în modul standard: 3 zile utilizare tipică sau 2 zile cu AOD Autonomie în modul economisire baterie: maxim 7 zile, 5 zile de utilizare tipică, 3 zile cu AOD Încărcare prin pad-ul inclus la puteri de până la 20 W sau prin orice încărcător Qi Materiale și construcție Brown, Silver și Purple: corp din aliaj de titan de calitate aerospațială, capac spate din ceramică, brățară/curea metalică sau din piele ecologică Black: corp din oțel inoxidabil 316L, capact spate din polimer, curea din fluoroelastomer sau piele ecologică Beige și Sand Gold: corp din oțel inoxidabil 904L, capac spate din ceramică, curea metalică sau din piele ecologică White și Green: corp din oțel inoxidabil 316L, capac spate din polimer, curea din fluoroelastomer sau din piele ecologică Dimensiuni (fără curea) 46 x 46,7 x 11,3 mm 42 x 42.5 x 10,5 mm Greutate (fără curea) Purple, Silver, Brown aprox. 58 g Black aprox. 63 g Beige, Sand Gold aprox 51 g White, Green aprox. 48 g Mediu și impermeabilitate Temperaturi de operare 0 – 35 grade Celsius; rezistență la apâ până la 5 ATM (până la 50 metri timp de 10 minute), certificare IP69

Ambalaj și accesorii

Încă de la unboxing, Huawei Watch 5 ne întâmpină cu o prezentare plăcută, caracteristică ceasurilor premium. În materie de accesorii, modelele prevăzute cu brățară metalică, sosesc și cu 3 zale suplimentare pentru extinderea acesteia. Bineînțeles, primim și încărcătorul wireless cu prindere magnetică, care acum poate încărca ceasul la puteri de până la 20 W. Acesta are port USB tip A și nu este însoțit de alimentator.

Construcție și ecran

Cum spuneam, Huawei Watch 5 este disponibil în mai multe variații: cu carcasă de 42 mm sau 46 mm, realizată din oțel inoxidabil (316L sau 904L) sau titan aerospațial și cu brățări sau curele din oțel inoxidabil, fluoroelastomer sau piele ecologică. Am primit la test ambele dimensiuni în variantele lor cele mai premium: modelul de 46 mm cu carcasă și brățară din titan de calitate aerospațială și modelul de 42 mm pe culoarea Sand Gold cu carcasă din oțel inoxidabil 904L și brățară din titan. Indiferent de versiunea aleasă, veți fi întâmpinați de un design luxos, cu mare atenție la detalii, similar cu cel al ceasurilor clasice din zona premium.

Suprafețele sunt impecabil șlefuite, simetrice și fără nici cea mai mică imperfecțiune, apartenența la segmentul premium fiind cât se poate de evidentă.

Watch 5 aderă la limbajul de design al ceasurilor din gama de top de la Huawei și nu introduce schimbări evidente, singura excepție fiind noul senzor X-TAP, care este și vedetă acestui nou model.

Senzorul este amplasat pe latura dreaptă, în centru, între coroană și butonul de acces rapid și sunt de părere că nu afectează în vreun fel design-ul elegant al ceasului, fiind destul de discret. În plus, materialele de foarte bună calitate nu conferă doar un aspect plăcut, ci și rezistență sporită împotriva șocurilor și coroziunii.

Ecranul circular măsoară 1.5″ pe modelul de 46 mm, respectiv 1.38″ pe cel de 42 mm. Discutăm despre display-uri AMOLED LTPO 2.0 de foarte bună calitate, cu rezoluție de 466 x 466 pixeli și luminozitate extrem de mare, fiind capabile să urce până la 3000 niți – mult mai mult decât cei 2000 de niți ai lui Apple Watch Series 10. Prin urmare, ecranele sunt printre cele mai luminoase din industrie, făcând față chiar și bătăii directe a razelor solare și rămânând lizibile în orice fel de condiții.

De asemenea, comparativ cu modelele din generația precedentă, marginile din jurul ecranului au fost micșorate cu 1.8 mm, crescând raportul corp/ecran cu 13%. În plus, toate modelele din serie beneficiază de protecție cu sticlă de safir la nivelul ecranului, așadar sunt extrem de rezistente la zgârieturi.

Modulul Huawei TruSense, care găzduiește restul senzorilor de monitorizare a indicatorilor vitali este amplasat pe partea din spate.

În cazul variantelor premium ale ceasului, cu corp din titan sau oțel inoxidabil 904L, precum cele testate, această secțiune este protejată împotriva zgârieturilor de un strat ceramic. Tot în spate, pe latura stângă, găsim și difuzorul, care impresionează printr-o calitate decentă în convorbiri, însă dezamăgește în materie de volum, sunetul acestuia fiind dificil de distins în medii aglomerate.

Brățara are închidere de tip fluture, iar la nevoie, lungimea acesteia poate fi ajustată prin scoatere sau adăugare de zale: între 140 și 210 mm pentru modelul de 46 mm și între 120 și 190 mm pentru cel de 42 mm.

Zalele se scot sau se adaugă fără a fi necesare unelte speciale prin simpla glisare a butoanelor de pe barele de fixare.

Tot la capitolul construcție trebuie menționat că Huawei Watch 5 este foarte rezistent la intemperii, putând opera la temperaturi cuprinse între 0 – 35 grade Celsius. Totodată, beneficiază de certificare IP69, astfel că poate rezista în apă la adâncimi de până la 50 metri timp de 10 minute. Totuși, după cum se menționează și în fișa de specificații tehnice, această certificare nu este echivalentă cu rezistența prelungită în ape adânci, fiind mai degrabă o măsură de protecție pentru expunerea accidentală la lichide. Prin urmare, defecțiunile cauzate de contactul cu lichide nu sunt acoperite de garanție, producătorul specificând clar că ceasul nu este destinat scufundărilor în ape adânci.

Huawei Watch 5 46 mm

Huawei Watch 5 42 mm

Conectivitate

În materie de conectivitate, toate versiunile de Huawei Watch 5 sosesc cu Wi-Fi 6, 4G prin eSIM, Bluetooth 5.2 cu BR și BLE, NFC GPS multi-band, respectiv difuzor și microfon pentru apeluri de voce. Mulțumită suportului pentru rețele mobile 4G, ceasul poate funcționa și independent ca telefon, putând iniția și prelua apeluri de voce, dar și mesaje text. În funcție de opțiunile oferite de operatorul de telefonie mobilă, eSIM-ul poate avea același număr de telefon ca cel din smartphone (opțiunea Number Share la Orange sau OneNumber la Vodafone) sau poate opera independent cu un număr diferit – nu există niciun fel de restricții în acest sens. Totuși, dacă ne referim strict la apelurile de voce, calitatea este decentă, dar volumul lasă de dorit, sunetul fiind greu de distins în medii aglomerate. Cât despre Wi-Fi 6, acesta își arată utilitatea în principal la instalarea actualizărilor de sistem și a aplicațiilor din AppGallery, fiind considerabil mai rapid decât transmisia prin Bluetooth de pe smartphone. Legat de NFC, ceasul suportă plăți contactless la nivel de hardware, însă opțiunea nu este momentan disponibilă pentru România și nu se știe dacă va fi activată prea curând.

Sistem de operare, aplicații și funcții integrate

Watch 5 sosește cu HarmonyOS NEXT 5.1, un sistem de operare proprietar Huawei cu interfață prietenoasă, optimizare foarte bună, tranziții fluide și numeroase funcționalități de monitorizare pentru activități fizice și sănătate. Opțiunile de monitorizare pentru sănătate și antrenamente, configurările, dar și celelalte informații de interes, cum ar fi vremea și notificările, sunt integrate armonios în interfață, fiind totodată foarte intuitive. Cu alte cuvinte, procesul de adaptare va fi unul foarte scurt, chiar dacă nu ați mai utilizat până acum un smartwatch. De asemenea, la nivel de interfață găsim și un panou cu quick toggles, similar cu ce vedem pe Android și iOS, care permite accesul la diverse comenzi rapide (blocare ecran, găsire telefon, activare mod economisire energie etc.), precum și un meniu de multitasking care facilitează comutarea între aplicații sau închiderea acestora. Fețele de ceas se pot schimba extrem de rapid, direct de pe dispozitiv, prin apăsarea lungă pe ecranul principal, iar meniul cu aplicații se deschide prin apăsarea coroanei. Cât despre statisticile despre starea de sănătate și activitățile fizice, acestea pot fi accesate prin glisare spre stângă. Pe scurt, o experiență plăcută și intuitivă.

Există, de asemenea, și un mod de navigare prin gesturi, care nu necesită atingerea ecranului sau a butoanelor laterale – foarte util atunci când mâinile sunt ocupate sau murdare. Practic, ceasul interpretează atingerea sau glisarea degetului mare cu cel arătător, gesturile putând fi utilizate pentru preluarea apelurilor de voce, captură foto pe smartphone, oprirea alarmei sau pornirea redării audio. Funcționează bine în practică, dar pentru o interpretare optimă a gesturilor, ceasul și brățara trebuie să fie fixate ferm pe încheietura mâinii.

În ceea ce privește selecția de aplicații terțe disponibile prin AppGallery, aceasta este momentan destul de restrânsă, iar multe dintre aplicații sunt redundante, având funcționalități deja prezente pe ceas (calendar, calculator etc.). În măsura în care ecosistemul Huawei ar deveni mai popular, n-ar fi exclus să vedem și aplicații cu adevărat utile, cum ar fi cele pentru ridesharing sau de redare audio de pe platformele de streaming. Însă până acum nu există promisiuni sau indicii în acest sens.

Legat de compatibilitate, ceasul poate opera atât cu smartphone-uri Android, cât și cu iPhone, gestionarea și sincronizarea realizându-se prin aplicația Huawei Health. Totuși, trebuie menționat că în cazul utilizării cu iPhone există o limitare: nu se poate răspunde la notificări direct de pe ceas, nici măcar cu mesaje predefinite. În rest, funcționalitățile sunt identice pe ambele platforme. Eu am testat ceasurile pe iPhone și n-am întâmpinat nici cea mai mică problemă. Procesul de configurare a fost mai simplu decât mă așteptam și a presupus doar descărcarea aplicației, crearea unui cont Huawei și scanarea codului QR de pe ceas – în total n-a durat mai mult de 2 – 3 minute. Ajungând la interfața și funcționalitățile oferite de aplicația Huawei Health, aflați că această este prietenoasă, bine organizată și foarte bogată în opțiuni. Pe pagina destinată configurării ceasului ne sunt puse la dispoziție mai toate funcțiile de interes: fețe de ceas, notificări, descărcare hărți pentru navigare offline, EKG, ritm cardiac, detectare rigiditate arterială, SpO2, monitorizare somn și respirație în timpul somnului, căutare dispozitiv, gestionare eSIM, dar și multe altele.

Cât despre fețele de ceas, acestea sunt disponibile într-un număr foarte mare, de ordinul sutelor, gratuite sau cu plată și sunt împărțite pe categorii sugestive: clasic, multifuncțional, activ, numere și fotografii din galerie. Cu alte cuvinte, aveți de unde alege și nu vă veți plictisi niciodată de opțiunile oferite.

Monitorizare sănătate, activități fizice și noul senzor X-TAP

În materie de monitorizarea sănătății și a activităților fizice, Huawei Watch 5 este poate cel mai complex dispozitiv wearable nemedical de până acum. Pe lângă cele peste 100 de programe de antrenament, deja standard pe smartwatch-urile Huawei, noul model aduce în premieră senzorul avansat X-TAP, prezent pe latura dreaptă a dispozitivului și responsabil de EKG, PPG (photoplethysmogram, trad. fotopletismogramă) și SpO2. Prin simpla atingere a acestuia timp de 3 secunde se declanșează un proces de măsurare pentru 9 indicatori vitali pe o durată de 60 de secunde, după care datele sunt interpretate și prezentate utilizatorului sub forma unui rezumat ușor de înțeles.

Procesul de evaluare prin X-TAP, denumit One-tap Health Glance, analizează ritmul cardiac, variația ritmului cardiac (HRV), SpO2 (saturația de oxigen din sânge), temperatura pielii, nivelul de stres, EKG, rigiditatea arterială, respectiv respirația și posibile nereguli ale acesteia. De asemenea, este important de menționat că opțiunea EKG beneficiază de certificare medicală la nivel european, fiind așadar de încredere și capabilă să depisteze eventuale anomalii care impun un consult medical de specialitate. Celelalte funcții de monitorizare a sănătății, cum ar fi cele de detectare a ritmului cardiac, a variației ritmului cardiac (HRV) și a saturației de oxigen din sânge nu sunt certificate medical, însă au o precizie peste standardul industriei, variațiile fiind de sub 5%, conform producătorului. Totuși, trebuie avut în vedere că Huawei nu promovează Watch 5 drept un dispozitiv medical, astfel că pot apărea erori în rezultate. Prin urmare, evaluările de sănătate ale ceasului nu înlocuiesc un consult medical, iar pentru orice simptome sau probleme va trebui să consultați un medic. Referitor la monitorizarea somnului, aceasta este, de asemenea, complexă, identificând fazele somnului și durata acestora, precum și episoadele de întrerupere a respirației, care pot semnala apneea de somn. Tot la capitolul wellbeing, dispozitivul oferă și monitorizarea stresului, care utilizează date de la senzori pentru a genera rapoarte detaliate despre nivelul de stres.

Pentru mulți dintre indicatorii vitali, monitorizarea se realizează automat în regim 24/24, fără intervenția utilizatorului, iar datele sunt sincronizate și ușor accesibile atât pe smartphone, în aplicația Huawei Health, secțiunea Health Summary, cât și direct pe ceas. Ce am observat e că Huawei a ales pe o abordare ceva mai agresivă pentru anumite procese de evaluare, în sensul că datele sunt colectate mult mai frecvent decât pe ceasurile altor producători. Prin urmare, și statisticile vi se vor părea mai bogate dacă veniți de pe un alt model de smartwatch. Și după cum veți descoperi mai jos, această abordare nu pare să aducă vreun dezavantaj sesizabil în ceea ce privește durata de viață a bateriei.

Cum spuneam, Huawei Watch 5 suportă peste 100 de tipuri de antrenamente, de la alergat în aer liber și indoor, urcat trepte și drumeții și până la ciclism, înot și golf, toate fiind calibrate și monitorizate în funcție de particularitățile utilizatorului (greutate, înălțime, obiectiv de greutate etc.). Mai mult, în funcție de activitatea utilizatorului și de obiectivele acestuia, aplicația poate oferi sugestii și inclusiv cursuri în format video pentru optimizarea antrenamentelor. În plus, pentru cei cu o preocupare deosebită pentru sănătate și forma fizică, Huawei oferă posibilitatea abonării la serviciul Health+, care costă 39.99 lei pe lună și oferă programe avansate de ținere sub control a greutății, antrenamente optimizate pentru diferite părți ale corpului și statistici de interes săptămânale. De asemenea, în Health+ sunt incluse și numeroase masterclass-uri de sporturi, meditație și somn. La prima configurare a ceasului, utilizatorii primesc 3 luni de abonament Health+ gratuit, fără obligații contractuale.

Autonomie și încărcare

La capitolul autonomie, Huawei declară că Watch 5, în varianta de 46 mm, prevăzută cu acumulator de 867 mAh, poate atinge 4,5 zile de utilizare tipică sau 3 zile cu always-on display în modul standard, respectiv până la 11 zile, 7 zile de utilizare tipică sau 4,5 zile cu always-on display în modul economisire baterie. Cât despre modelul de 42 mm, având un acumulator cu capacitate de 540 mAh, autonomia este ceva mai mică, dar în limite acceptabile: 3 zile de utilizare tipică sau 2 zile cu always-on display în modul standard, respectiv 5 zile de utilizare tipică, maxim 7 zile și 3 zile cu always-on display în modul economisire baterie. Referitor la cele două moduri de alimentare menționate, ceasul oferă posibilitatea operării în două moduri distincte: standard și „ultra-long battery life”, comutarea realizându-se aproape instant printr-o apăsare de buton. Prin urmare, în modul standard, Huawei Watch 5 menține active toate funcțiile cu consum ridicat de energie (apeluri voce, examinare frecventă a parametrilor vitali, aplicați terțe etc.), în timp ce în modul economisire energie anumite funcționalități sunt limitate sau dezactivate cu scopul de a prelungi autonomia. În acest fel, ceasul poate fi utilizat în situații în care nu se dorește sau nu există posibilitatea încărcării la 2 – 3 zile, ca de exemplu în călătorii.

Ce vă pot spune e că în practică valorile prezentate de Huawei se adeveresc și nu sunt obținute în condiții de laborator, așa cum se practică de obicei pentru dispozitivele wearable. În cele 7 zile cât am avut la dispoziție ceasurile am utilizat preponderent modelul de 46 mm pe profilul de alimentare standard, inclusiv pentru monitorizarea somnului, dar fără eSIM și always-on display, iar autonomia reală, cu multe notificări de pe smartphone, măsurători frecvente EKG, ritm cardiac și SpO2 și ocazional exerciții fizice, a fost de aproximativ 4 zile – în linie cu valorile prezentate de producător. Cât despre modelul de 42 mm, acumulatorul cu capacitate mai mică se simte, însă autonomia nu este drastic redusă. După o zi de utilizare în condiții identice am ajuns cu bateria la 60%, așadar, în teorie, autonomia ar trebui să fie în jur de 2,5 – 3 zile, similar cu cât menționează producătorul

Huawei Watch 5 aduce și un nou pad de încărcare, care poate opera la puteri de până la 20 W. Astfel, încărcarea este ceva mai rapidă decât până acum, fiind necesare doar aproximativ 20 minute pentru încărcare de la 0 la 50% pentru modelul de 42 mm, respectiv 25 minute pentru cel de 46 mm. Cât despre timpul necesar încărcării de la 0 la 100%, aflați că modelul de 42 mm are nevoie de doar aproximativ 60 minute, iar cel de 46 mm de aproximativ o oră și 30 minute. În plus, ceasul poate fi încărcat și cu ajutorul unui încărcător pe standardul Qi, însă, evident, la puteri ceva mai mici.

Concluzie

Huawei Watch 5 se remarcă drept unul dintre cele mai complete și rafinate smartwatch-uri, combinând un design premium cu funcționalități avansate și performanțe de top. Disponibil în variante de 42 mm și 46 mm, cu carcase din titan de calitate aerospațială sau oțel inoxidabil, ceasul impresionează prin finisaje impecabile și o prezență luxoasă, demnă de segmentul high-end. Senzorul revoluționar X-TAP, certificarea medicală pentru EKG, împreună cu restul opțiunilor avansate de monitorizare a indicatorilor vitali și a antrenamentelor fac din Huawei Watch 5 unul dintre cele mai performante dispozitive wearable de pe piață. Acestea fiind spuse, îl consider potrivit mai ales pentru pasionații de tehnologie dornici să adopte cele mai recente inovații, profesioniștii dinamici din mediul de afaceri și persoanele dedicate unui stil de viață sănătos, care își monitorizează cu rigurozitate sănătatea.

În ceea ce privește prețul, Huawei Watch 5 pornește de la 2249 lei și poate ajunge până la 3249 lei, în funcție de ce variantă și curea alegeți. Cele două modele prezentate în cadrul review-ului, de 42 mm în variantă Sand Gold și de 46 mm în variantă Titanium, costă 3249 lei – prețuri mari, dar justificate având în vedere calitatea construcției și funcționalitățile integrate. În plus, în perioada 15 mai – 29 iunie, Huawei desfășoară o promoție prin care oferă gratuit o pereche de căști Huawei FreeBuds 6i, o curea adițională, 12 luni de extra-garanție și 3 luni de abonament Huawei Health+ la achiziția unui Huawei Watch 5. De asemenea, în aceeași perioadă, clienții au posibilitatea de a achiziționa la pachet un cântar inteligent Huawei Scale 3 Bluetooth Edition pentru doar 49 lei în plus, precum și o pereche de căști Huawei FreeArc pentru doar 299 lei în plus.

Pro:

Construcție și design premium, printre cele mai bune din industrie

Monitorizare inovatoare a parametrilor vitali prin X-TAP

Ecran foarte luminos

Sistem de operare prietenos și fluid

Poate opera autonomom mulțumită conectivității LTE prin eSIM

EKG certificat medical

Contra: