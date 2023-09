Review Huawei Watch GT 4 – elegant si practic

Ceasurile Huawei au fost si sunt in continuare printre preferintele romanilor. Este suficient sa va uitati in jurul vostru si o sa vedeti ca majoritatea (excludem aici ecosistemul Apple) folosesc ceasurile Huawei. Noi nu am avut pana acum multe ocazii sa le testam, dar ne-a ajuns la test GT4, un nou ceas cu pret foarte bun si un design elegant care imi aduce aminte de niste ceasuri clasice mai vechi.

Huawei a venit cu GT 4 pentru a schimba putin regulile jocului. In primul rand trebuie mentionat din start ca el este disponibil in mai multe versiuni, iar aici nu ma refer la dimensiuni. Da, exista in continuare versiunea de 41mm si 46mm, insa acum ele se disting si prin design, in functie de gen. Adica poti alege un model mai barbatesc sau un model mai feminin, lucru care imi place mult. In general ceasurile smart sunt neutre sau chiar as putea spune ca sunt un pic barbatesti si nu orice doamna isi poate gasi un smartwatch elegant. Acum se poate.

Noi am primit o versiune barbateasca si imi aduce aminte de niste ceasuri pe care le purta tata cand eram eu copil. Mi se pare foarte aratos si elegant si se potriveste in foarte multe scenarii. Un astfel de ceas puteam sa-l port la cununie daca stiam de existenta lui.

Specificatii:

Ecran AMOLED de 1.43 inch si 466 x 466 pixeli

Baterie de 524mAh

Greutate de 132 de grame

Protectie IP68/5 ATM

Bluetooth 5.0 cu BLE, BR, EDR, NFC, GNSS, microfon si difuzor

Harmony OS 4.0

Ce contine pachetul?

Recunosc ca Huawei a avut grija sa impacheteze frumos orice dispozitiv. Nu sunt ironic si nici nu glumesc, insa chiar de prin 2012 cand am luat contact prima data cu niste telefoane din seria P am remarcat atentia la detalii. Nici acum nu sunt mai prejos. Ceasul este ambalat intr-o cutie foarte misto, bine gandita si compartimentata.

Gasesti la interior un incarcator, 4 zale ca sa maresti bratara daca nu-ti incape pe mana si un manual de utilizare.

Design

Imaginile vorbesc de la sine. Este un ceas de 46mm cu o curea metalica superba si cu un font foarte elegant dupa parerea mea. Are o rotita de control si un buton, se simte premium, robust si iti lasa senzatia de lucru bine facut. De calitate.

Pare ca este dintr-o singura bucata, parca turnat. Totusi, bratara se scoate si poti sa pui alta sau sa scoti din zale/sa adaugi. Sistemul este putin mai complex aici si nu cred ca s-ar descurca oricine sa monteze sau sa scoata din zale.

Materialele folosite nu sunt unele de top asa cum vedem pe ceasurile scumpe. Aici discutam despre un ceas relativ accesibil cu un design superb, dar cu materiale comune. Cureaua si carcasa sunt din otel inoxidabil, deci nimic special. Sigur aveti si voi astfel de ceasuri.

Display si sunet

Ecranul este un AMOLED de 1.43 inch si teoretic el se vede bine cand stai la interior. Are unghiuri bune de vizualizare si raspunde excelent la atingere.

Mi se pare un ecran foarte cinstit si peste asteptarile mele, cel putin la capitolul raspuns la atingere. Este precis si rapid asa cum nu te astepti.

Sunetul e acolo, atat. Ao volum ridicat si pentru apeluri e foarte ok, dar nu te astepta la ceva super wow.

Altele

Pe spate, ca orice ceas inteligent care se respecta, are un senzor optic care masoara diferitele functii. El este responsabil sa masurarea pulsului, saturatia de oxigen din sange, temperatura si multe altele. Este ajutat de un AI si de ceea ce Huawei numeste TruSense 5.5, un algoritm nou si mult mai precis.

HarmonyOS este la posturi si interfata este familiara. Este personalizabil, usor de folosit si ai disponibile multe widget-uri. Ideea este ca a fost gandit sa fie un ceas pentru fitness, deci o sa gasesti multe aplicatii si functii care te vor ajuta sa slabesti sau sa-ti monitorizezi activitatile fizice, inclusiv somnul.

Aici nu sunt eu in masura sa spun prea multe. Sunt un pic sceptic in privinta acestor informatii si nu ma refer la acest ceas ci in general. Asadar, daca faci sport, vrei super monitorizare pe partea asta de fitness, calorii etc, o sa iti placa.

Autonomie

Bateria este mica, doar este un ceas, insa ca orice alt Huawei o sa te bucuri de o autonomie buna. Multi vor sa aiba ceasuri cu autonomii mari, iar pentru mine Vector ramane un etalon. Ah, ce vremuri.

Dar lucrurile sunt excelente si aici. Noi il avem la test de ceva timp si a venit cu 50% autonomie. L-am pus la incarcat in prima zi si pana acum, adica dupa o saptamana, a ajuns la 60% baterie. L-am folosit cat sa vi-l prezint voua, deci probabil ca intr-o utilizare mai intensa autonomia o sa scada putin, dar tot te tine o saptamana minima.

Se incarca si repede, cam in doua ore aproape.

Concluzie si pret

Mi-a placut. Este accesibil, arata foarte bine si are autonomie mare. Este orientat catre sport si asta este importat de stiut, ca sa stiti cu ce aveti de lucru. Consider ca este o afacere buna pentru un ceas de purtat zilnic.

La Altex este 1199 lei, dar gasiti modele si la Huawei pe site.