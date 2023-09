Google sarbatoreste 25 de ani de curiozitati

Motorul de cautare al Google a implinit astazi 25 de ani.

Fara dar si poate – Google Search ne-a facut viata mai usoara in nenumarate ocazii si in diverse domenii. De la cautarea de informatii pentru referatele cerute pe vremea cand eram in liceu si pana la cautarea de pareri legate de anvelope off-road in prezent, Google Search este mereu un partener la care apelez.

Bineinteles, traim intr-o perioada in care informatia nu mai reprezinta putere fara abilitatea de a o filtra – fake news este mai puternic ca niciodata.

Sa-i uram la multi ani si cat mai multe informatii corecte si adevarate livrate catre utilizatori!

