Review SSD Kinston KC2500 – o solutie foarte buna pe M.2

Acum o luna am terminat noul PC (o sa va povestesc cum de m-am intors la o unitate desktop curand) si am ales un SSD de la Kingston. Este un model nou lansat si va prezint in articol cateva teste cu el.

Se numeste KC2500 si este disponibil in capacitati de 500GB si 1TB. Varianta mea este de 500GB, suficienta pentru Windows, programe si cateva jocuri.

SSD-ul este in format M.2 PCI Express x4 si promite viteze teoretice de 3500MB/s la citire si 2500MB/s la scriere. Tot teoretic, adica in conformitate cu specificatiile, are un MTBF de 2.000.000 ore si un TBW de 300TB. Valori foarte bune.

Eu l-am instalat si il folosesc deja de o luna fara sa am nici cea mai mica problema. L-am instalat pe urmatoarea platforma:

Placa de baza ASUS ROG Strix B550-F Wi-Fi

Procesor: AMD Ryzen 5 3600XT

RAM: 16GB ADATA XPG Spectrix D50

Sursa: Seasonic PRIME PX-650W Platinum

Am rulat CrystalDisk Mark si AS SSD Benchmark, doua teste populare care prezinta foarte bine performantele SSD-ului.

Asa cum puteti vedea si voi vitezele sunt cele promise de producator. Kingston are experienta pe partea de memorii de ani de zile si am incredere totala in produsele lor.

Seria KC este o idee mai performanta decat seria A si am preferat sa platesc in plus pentru extra performanta mai ales ca era vorba de doar cativa lei. Zeci de lei.

SSD-ul il gasiti la PC Garage si costa 609 lei.