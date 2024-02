Review Motorola G34 5G – telefonul ideal pentru majoritatea dintre noi

Ne-am obisnuit (si aici imi permit sa vorbesc in numele multora) sa ne cumparam tot timpul cele mai performante telefoane. Ne uitam mereu in liga superioara si cumparam un telefon de peste 4000 lei pe care il folosim pentru TikTok, Facebook, Harti si poze. Putini folosesc telefonul la capacitate maxima si am realizat asta cand am testat noul G34 5G de la Motorola.

INTRODUCERE

Motorola G34 5G este un telefon nou si costa doar 949 lei. Personal consider Motorola unul dintre jucatorii importanti de pe piata din Romania si ofera telefoane cu un raport calitate-pret foarte bun.

Am fost fan Motorola de mic. M-am bucurat acum 10 ani cand au revenit pe piata cu acele modele din seria G foarte reusite, dar si cand au facut un telefon Nexus pentru Google. Chiar am vrut sa-mi cumpar un Moto X la vremea respectiva.

Astazi lucrurile stau putin altfel. Bine…nici piata nu mai este aceeasi. G34 cu greu putem spune ca este un telefon slab dotat. Daca ar fi fost lansat in urma cu 3-4 ani l-am fi considerat flagship, asadar putem observa si avansul tehnologic foarte rapid.

Doar uitati-va la specificatii:

Ecran IPS 120Hz de 6.5 inch cu rezolutie 720 x 1600 pixeli

Snapdragon 695 5G

128GB stocare

8GB RAM

Camera foto de 50MP si macro de 2MP

Filmare Full HD 30FPS

Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB C 2.0

Difuzoare stereo cu Dolby Atmos

Senzor de amprenta pe lateral

Baterie de 5000mAh cu incarcare rapida Turbopower la 30W

Slot microSD 1TB

Vedeti ca nu e rau deloc? In plus este cel mai accesibil telefon 5G de la Motorola. Si avand si aceasta tehnologie cam bifeaza tot ce ai nevoie de la un telefon in 2024, cel putin in clasa asta de pret.

G34 mi se pare ca se adreseaza tinerilor. Dispune de NFC deci poti face plati cu telefonul foarte usor, bateria ofera o autonomie mare si se incarca rapid cand toata lumea este in graba, are o camera foto buna si un procesor capabil sa ruleze si jocuri.

De asemenea, eu il mai vad foarte bun pentru o anumita categorie de oameni. Tot un Motorola de 999 lei i-am cumparat tatalui meu in urma cu 3-4 ani si este multumit de el si astazi. Bateria a fost punctul forte cum este si in cazul acestui G34. De asemenea, memoria la vremea respectiva era suficienta (64GB) dar camera foto nu era cea mai buna. G34 ar putea fi un upgrade foarte bun in cazul de fata si sigur tata ar aprecia telefonul asta. Toata ziua sta pe Youtube, cauta tot felul de informatii pe Google despre ce sa mai faca in timpul liber si poate sa faca poze bune si in concedii.

DESIGN

Este construit din plastic, insa imi place foarte mult ca este subtire si usor de tinut in mana. Spatele este conceput dintr-un plastic mat care nu retine amprentele, ceea ce mi se pare foarte important daca vrei sa ai un telefon curat tot timpul. In pachet vine si cu o husa transparenta daca vrei protectie.

Se simte foarte placut, premium daca imi permiteti, desi zona de pret este alta. Butoanele de volum tip pastila sunt comode si pozitionate bine, iar butonul de Power integreaza si senzorul de amprenta.

Pe laterala stanga se regaseste portul pentru SIM, iar langa portul USB C pentru alimentare avem o surpriza placuta. Este unul dintre putinele telefoane care adopta jackul 3.5mm in 2024, ceea ce este fantastic pentru cei care folosesc casti cu fir sau chiar lavaliere.

Ecranul are margini destul de subtiri si este dus mult catre extremitati. Camera selfie este integrata in ecran si singurul defect pe care l-am gasit a fost chiar aici. In jurul camerei frontale se formeaza o umbra care nu este deranjanta dar este vizibila daca te uiti cu atentie. Am mai observat asta si la alte telefoane accesibile.

SUNET

O bucurie mare ca in acest segment de pret avem difuzoare stereo cu Dolby Atmos. Difuzorul principal este cel care produce cel mai mult „zgomot” si este acompaniat de cel pentru convorbiri incat sa formeze sunet stereo atunci cand este tinut in format landscape. Este ideal pentru filme si jocuri deoarece poate reda sunet multidimensional si stereo. Chiar se aude bine de tot.

ECRAN

Din nou o bucurie mare. Motorola a instalat un ecran IPS la 120Hz de 6.5 inch. Este un ecran de calitate, luminos si cu unghiuri bune de vizualizare. Culorile nu sunt tipatoare iar luminozitatea este la limita decentei. In bataia directa a soarelui inca se vede bine pentru segmentul sau de pret si trebuie sa fim realisti atunci cand il prezentam. Ecranul este foarte, foarte bun pentru cat costa acest telefon si trebuie luat la pachet cu limitarile sale normale pentru categoria din care face parte. Totusi, cei 120Hz sunt un mare plus. Totul este rapid, jocurile au o calitate buna si telefonul iti lasa senzatia de viteza in utilizare. Gamerii vor aprecia cel mai mult acest ecran.

Ecranul are 269ppi si un raport corp-ecran de 85%. Normal si cat se poate de decent.

BATERIE

Motorola tot timpul a avut baterii bune. In plus, optimizarea software Motorola mi s-a parut una excelenta si mult peste ceea ce ofera alti producatori. Cu 5000mAh baterie, G34 ofera o autonomie excelenta pentru cei care folosesc telefonul in conditii normale. Doua zile de utilizare normala, fara sa trag de telefon dar nici sa-l menajez, sunt foarte in regula pentru segmentul sau de pret.

Bateria se incarca destul de repede folosind incarcatorul telefonului. Are tehnologie TurboPower la 20W, exact cat are si un iPhone. Personal nu simt nevoia de o incarcare mai rapida, desi sunt telefoane care depasesc 150W. Realist, 20W este suficient si bateria este protejata.

SOFTWARE

Telefonul ruleaza Android 14 si vine cu o interfata proprietara bine pusa punct. Este o interfata intuitiva care iti permite multe personalizari. Ai multe gesturi si functii care te vor ajuta sa interactionezi mai usor cu telefonul.

Ce nu mi-a placut au fost aplicatiile inutile instalate deja pe telefon. Asta este o tactica pentru a reduce pretul telefonului. Anumiti producatori de software platesc acel spatiu de stocare, iar producatorii de telefoane pot oferi device-uri mai accesibile prin aceasta tactica. Desigur, poti sa dezinstalezi aplicatiile foarte usor, dar la prima vedere sunt deranjante. Nu le-am cerut acolo.

CAMERA FOTO

Camera principala este de 50MP cu f/1.8, Quad Pixel de 1.28╬╝m si zoom 2x. Este o camera simpla acompaniata de un senzor Macro de 2MP pe care nu o vad deloc utila. Este strict parerea mea. Puteau mai bine sa puna o camera ultrawide, mult mai utila.

Camera principala isi face treaba bine si ofera poze clare. Dupa fiecare declansare rapida, telefonul proceseaza imaginea pret de cateva secunde, deci rapiditatea nu e punctul forte. Declanseaza rapid dar astepti dupa procesare, lucru care te ajuta sa ai un rezultat mai bun dar nu trebuie sa te grabesti. Nu vad asta un minus in acest segment de pret unde as miza mai mult pe calitate decat pe rapiditate.

CONCLUZIE

La sub 1000 lei, Motorola G34 este un telefon ce ofera mai mult decat strictul necesar. Stocarea generoasa de 128GB te ajuta sa ai toate pozele si aplicatiile cu tine sa sa ai grija ca nu ai spatiu. Camera foto este buna, excelenta chiar, mult peste alte modele din segment cum ar fi realme.

Bateria ofera 2 zile autonomie si se incarca suficient de repede. Pe partea de design ma declar multumit de materiale si ergonomie, iar performantele generale sunt bune, avand un procesor Snapdragon reusit.

Il vad un telefon util pentru tinerii care nu au un buget ridicat pentru telefon. Este performant si se pretezeaza foarte bine pentru aplicatiile de socializare, muzica, filme si jocuri. De asemenea, mi se pare un telefon bun si pentru oamenii mai in varsta care nu au nevoie de un telefon mega performant ci doar un telefon corect, simplu si la un pret bun.