Motorola a lansat Moto G04 – telefon extrem de accesibil

Este cel mai nou membru al familiei G si in acelasi timp si cel mai accesibil. Castiga prin designul elegant si un ecran mare, iar tot pachetul ar trebui sa fie convingator pentru utilizatori. 

Costa doar 549 lei, deci extrem de accesibil, si este oferit in trei culori: verde, negru, portocaliu si albastru. Are un ecrna la 90Hz de 6.6 inch HD, Dolby Atmos pentru sunet in difuzoare sau casti, camera de 16MP cu HDR si Portrait.

Are 4GB RAM fizic + până la 4GB RAM Boost (2GB de bază | 4GB Max) sau 8GB RAM fizic + până la 8GB RAM Boost (4GB de bază | 8GB Max). Memoria de stocare este de 64GB si suporta card microSD.

Foloseste un SoC Unisoc T606, ruleaza Android 14 si are baterie de 5000mAh cu incarcare la 15W.