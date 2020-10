Review Razer BlackWidow V3 Pro – tastatura wireless/bluetooth pentru eSport

Prietenii nostri de la Razer ne-au trimis la test in ultima perioada mai multe produse interesante care sigur vor fi pe placul vostru. Incepem seria cu noua tastatura BlackWidow V3 Pro, o tastatura scumpa dar exceptionala pentru orice tip de utilizator.

Va spun din start ca acest model costa la Altex 1249 lei, deci clar nu este o tastatura pentru oricine. Dar indiferent cine o va cumpara o sa fie incantat de achizitie si va explic imediat. Va fi disponibila din data de 31 decembrie 2020, deci mai aveti de asteptat putin.

Totusi, Razer a facut focus in ultimul an (chiar 2 ani) pe produse mai rezistente adresate cumva jucatorilor profesionisti. Au schimbat materialele din care sunt fabricate produsele lor, au venit cu produse noi si au schimbat directiile unor produse care candva erau adresate unei alte categorii de consumatori.

Treburile se schimba la Razer, in bine zic eu, iar produsele incep sa devina si mai bune. Tastatura despre care o sa vorbim astazi este una celebra deja si o stiti probabil dupa denumirea BlackWidow de foarte multi ani. Doar ca in timp a primit numeroase imbunatatiri.

In prezent avem BlackWidow V3 Pro, adica o tastatura care dispune de conectivitate wireless, Bluetooth si chiar USB C. Are 3 posibilitati de conectare pentru diferite dispozitive, un lucru rar intalnit in piata.

Este mecanica, vine in pachet cu un palmrest, este completa dpdv al butoanelor si este foarte galagioasa. Cel putin in versiunea ajunsa la mine.

Este disponibila cu switch-uri verzi sau galbene, iar la mine a ajuns cu cele verzi. Asta inseamna ca este o tastatura foarte galagioasa cu switch-uri tactile care ofera un punct de actionare optim, precizie si feedback placut la apasare.

Cele galbene sunt switch-uri liniare si sunt mai silentioase avand inclusiv un fel de amortizor pentru a reduce sunetul din timpul apasarii. Pe asta chiar mi-o doresc!

Am lucrat cu ce am avut, iar switch-urile verzi sunt absolut GE-NI-A-LE! Daca treci cu vederea sunetul ingrozitor si faptul ca trezesti cu siguranta toata casa, ele sunt absolut fabuloase. Feedback-ul oferit, precizia si rapiditatea din gaming sunt uimitoare. Sunt poate printre cele mai bune switch-uri folosite de mine pana acum.

Probabil ca pentru o persoana care locuieste singura sunt bune, dar daca ai o sotie, o prietena sau parinti care dorm cu tine in aceeasi casa este imposibil sa te joci fara sa nu auzi din camera alaturata „Schimba tastatura aia ca ti-o sparg!”

Legat de taste aflati ca ele sunt construite dintr-un plastic mai dur, ABS, special incat sa reziste mai mult in timp. Tastele sunt mai groase si vor rezista mai bine la pumni. Evident ca nu am testat acest lucru, nu este tastatura mea ca sa imi permit sa fac asta si trebuie sa mai ajunga si la alti jurnalisti sa o testeze. Intreaga de preferat 😀

Iluminarea este si ea bine pusa la punct. Razer spune ca a realizat switch-uri transparente pentru ca lumina sa treaca mai usor prin ele. Si da, la baza ele sunt transparente, insa personal nu am vazut o iluminare deosebita. Poate ca la testele realizate de ei in laborator se vede o diferenta, dar in realitate este o iluminare normala, buna, asa cum ati mai vazut pe la tastaturile Razer. Este doar parerea mea.

Fiind wireless va asteptati sa existe un timp de raspuns mai mic. Am mai discutat cu voi pe tema asta si de cativa ani nu mai exista probleme cu latenta la perifericele wireless de calitate. Fie ca vorbim despre Razer sau alt brand mare, problema cu latenta a disparut. Razer a patentat tehologia Hyperspeed care in esenta este o optimizare a protocolului de date si o frecventa radio mai rapida.

Nu exista nici o diferenta sesizabila intre o tastatura cu fir si o tastatura wireless. Punct!

In rest trebuie sa mai stiti ca baza tastaturii este din aluminiu, iar palmrest-ul inclus in pachet este perfect in sesiunile lungi de gaming. Din pacate a disparut magnetul pe care il avea si permite atasarea de tastatura. Acum tinde sa mai alunece din cand in cand.

BlackWidow V3 Pro este o tastatura foarte buna si clar nu este pentru oricine. Faptul ca ofera 3 moduri diferite de conectare inseamna ca puteti sa conectati tastatura la orice tip de dispozitiv care suporta o tastatura. Daca aveam o consola incercam sa o conectez la ea, insa din pacate nu am altceva decat un PC. Imi place ca are USB Type C si se incarca repede.

Apropo, nu am pomenit nimic de autonomie. Nu are baterii ci un acumulator intern care se incarca prin USB Type C. Autonomia pe care eu am reusit sa o obtin a fost de 2 zile, dar 2 zile de gaming non stop, adica in jur 16-18 ore de gaming + scris.

O gasiti la Altex la 1249 lei.