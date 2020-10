Soundbar Trust Lino XL 2.0 – un soundbar la un pret corect

Trust nu produce doar casti, tastaturi sau mousi. Produc inclusiv sisteme audio pentru PC, soundbar-uri sau boxe portabile. Am testat de curand un soundbar pentru televizor in format 2.0. Se numeste Lino XL 2.0.

Lino XL 2.0 este o bara de sunet care se poate monta sub televizor cu ajutorul unor prinderi speciali sau se poate aseza pe mobila. Nu dispune de subwoofer dedicat ci este pur si simplu o bara ce contine 2 difuzoare, iar sunetul va fi mult mai bun decat cel oferit de televizor.

Lino XL 2.0 nu este o bestie, nu iti va face casa sa vibreze, dar iti va oferi acel plus de volum de care ai nevoie atunci cand te uiti la un film sau iti place o melodie atat de mult incat vrei sa o asculti la un volum mai ridicat.

Bara are 75cm lungime si 7cm inaltime. Cantareste 1.4kg, deci nu este foarte grea, iar cele doua difuzoare sunt de 6mm. Puterea totala este de 60W RMS, iar frecventa de raspuns este intre 70Hz si 20.000Hz.

Este toata dintr-un plastic glossy care se mudareste repede si trebuie sa-i oferiti atentie destul de des. Trebuie sters des de praf si avut grija sa nu ramana amprente pe el. In rest arata bine si este foarte aratos.

Pe lateral dreapta are panoul de contro, adica butoanele necesare pentru control: volum, sursa si power. Pe spate are conectica: aux, usb si optic. Din pacate nu are HDMI si asta consider eu ca este un minus. Prin HDMI puteai sa-l controlezi cu telecomanda televizorului (HDMI ARC) si nu mai avea nevoie de doua telecomenzi. Totusi, la televizor il conectezi prin BT sau Optic, insa nu toate televizoarele Smart au Bluetooth.

Din fericire vine in pachet cu toate cablurile necesare si o telecomanda simpla.

Sunetul este destul de puternic si nu distorsioneaza la volum maxim. Nu are foarte mult bass, dar sunetul este foarte clar. Indiferent ca te uiti la un film sau asculti muzica o sa se auda foarte bine. Eu l-am conectat prin BT la televizor si la telefon si l-am folosit in special pentru muzica.

Era candva disponibil si pe eMAG, dar a fost inlocuit cu alt model. Il gasiti pe acesta la StradaIT la pretul de 299 lei. Un pret corect pentru un soundbar care se aude bine.