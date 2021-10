Review router ASUS ROG STRIX GS-AX5400

ASUS are o linie completa produse din care iti poti face fara probleme un calculator cap-coada. Incepand de la componente si pana la routere, ASUS ofera tot ce ai nevoie. Astazi o sa va prezint un router de gaming din seria ROG, un router pe care l-am configurat in mai putin de 1 minut.

Divizia de gaming de la ASUS, ROG, are foarte multe produse de calitate. Daca ma intrebati pe mine ROG este mai mult decat o simpla divizie. Este un etalon pentru multi producatori deoarece calitatea produselor ROG este una de top si cu greu poti sa-i bati sau joci alaturi de ei.

Sub gama ROG sunt disponibile o multime de produse, insa routerele au intrat de curand. Router de gaming? Cine se astepta? Ele exista de ceva timp pe piata si se adreseaza in special persoanelor care se joaca foarte mult multiplayer.

ROG STRIX GX-AX5400 este un router performant si cu un software bine pus la punct care-i ofera multe avantaje. Tehnic vorbin este un router ca oricare altul. Are 4 antene fixe (deci nu sunt detasabile), un port WAN si 4 LAN, USB si cam atat.

Dispune de Wi-Fi 6 cu viteze de pana la 5400Mbps si promite cateva beneficii utile pentru gamerii de pretutindeni. In primul rand promite o latenta mai mica, viteze mai mari si eficienta energetica, dar si o raza de actiune foarte mare.

Sincer vorbind, latenta mai mica nu tine doar de router-ul tau de acasa ci si de serverul pe care te joci. Cat timp am folosit acest router nu pot spune ca am avut un ping mai mic decat de obicei. In mare parte m-am jucat LoL si cine joaca acest joc poate confirma ca serverul din Germania este bun si un ping de 50ms este normal. Mai mic de atat n-am avut.

Vitezele mari sunt prezente pe o retea Gigabit. Este imposibil sa nu ai viteze bune pe un astfel de router. Ambele benzi au oferit viteze excelente doar ca eu am folosit doar conexiunea prin cablu pentru PC. Pe wireless am folosit doar televizorul, laptop-ul si telefonul.

De mentionat ca daca aveti placi de retea dedicate atunci trebuie sa le faceti un update. Aveti in cutie un pliant in care va sunt prezentati pasii. De asemenea, folositi si ultimul firmware disponibil pentru router.

Apropo, ati vazut ce mic este alimentatorul? Si telefoanele vin cu incarcatoare mai mari in pachet.

O functie interesanta este portul dedicat jocurilor. Conform ASUS nu trebuie sa faci nimic. Router-ul va prioritiza automat orice conexiune pe cablu fara ca tu sa faci ceva. Pur si simplu cablu are prioritate si daca mai sunt inca 15 dispozitive conectate la el via wireless atunci calculatorul tau va avea prioritate.

Mai are o functie Gear Accelerator care maximizeaza performanta dispozitivelor si le impiedica sa lupte intre ele pentru latimea de banda. Cam asa suna descrierea oficiala.

Sau Game Boost care permite sa acordati prioritatea jocurilor pentru a avea cea mai mica latenta. La fel puteti face pentru streaming media, browsing sau transfer de fisiere.

Mai mult decat atat, software-ul pus la dispozitie de ASUS este gandit si pentru gaming-ul pe mobil. Cei care se joaca pe telefoane, si sunt din ce in ce mai multi, pot acum sa aiba o experienta mai buna, intarzieri mai mici si inca o data, latenta mai mica. Este vorba despre modul Mobile Game Mode din aplicatia ASUS Router.

Dupa cum v-ati dat seama, acest router nu este doar hardware. Software-ul ASUS transforma banalul router intr-o solutie mult mai inteligenta adaptata nevoilor actuale.

De aici si costul mare de 1000 de lei. Software-ul costa caci daca ar fi sa ne uitam la router ca la un produs de sine statator atunci n-am ramane impresionati.

Design-ul este cel care il mai salveaza fiind un model cu adevarat aratos. Are iluminare RGB, plastic de calitate, un aspect modern si arata bine oriunde l-ai pune in casa.

L-am folosit atat la birou cat si acasa si va pot spune urmatoarele concluzii:

folosit acasa am avut semnal aproape peste tot. N-am prins semnal decat in 3 din 4 camere iar vitezele obtinute pe Gigabit au fost foarte bune. In gaming n-am avut deloc probleme, ping-ul a stat fix in majoritatea jocurilor si pur si simplu n-am avut nici o problema cu el.

folosit la birou (o vila cu 2 etaje) am avut semnal la parter si la etajul 1. Semnalul a fost foarte bun si mi-a asigurat vitezele maxime puse la dispozitie de reteaua de 300Mbps de la Digi. De ce la munca am avut semnal la parter si la etajul 1 iar acasa am avut semnal in doar 3 din 4 camere tinand cont ca este o casa fara etaj? Probabil forma casei, peretii mai grosi, cine stie.

De ce merita sa-ti cumperi un router atat de scump? Eu am cateva explicatii, dar trebuie sa intelegeti ca nu este pentru oricine. Eu vad acest router util persoanelor care vor o solutie stabila multi ani. Sa mearga fara sa aiba nevoie de un reset din cand in cand. Este perfect pentru gaming si daca ai o consola, un laptop si un PC si toata familia se joaca, atunci sigur o sa te ajute. Plus ca este compatibil cu PS5.

La eMAG costa 1347 lei.