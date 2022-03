Review Skywell ET5 – SUV electric ieftin si cu autonomie mare

Timp de 4 zile m-am bucurat de Skywell ET5, probabil masina momentului in Romania, dat fiind faptul ca este un exemplar exotic. SUV-ul chinezesc, masina care ne-a luat prin surprindere, a ajuns si la noi la test. Desi aparuta anul trecut pe Youtube-ul local, in 2022 se poate achizitiona oficial in Romania. Tot ce trebuie sa stiti despre masina gasiti in review-ul detaliat din acest articol.

Pe filmare am vocea foarte ragusita. Am fost racit in perioada aia si nu aveam ce sa fac. Stiu ca suna ciudat pe filmare si ca vorbesc pe nas. Asta este, oamenii mai racesc. Nu puteam sa nu filmez masina.

Skywell ET5 este adusa in Romania de Visual Fan, aceeasi compania cunoscuta pentru telefoanele Allview. Da, ai citit bine. Ei o aduc in tara, iar Brady Auto o comercializeaza. Tot ei ne-au oferit masina la test de vineri pana luni, incarcata aproape full si gata de aventura.

De ce este Skywell ET5 o masina atat de cautata si de populara in ultima vreme? Am spus si mai devreme, este un model exotic. Este un brand chinezesc care pana acum s-a ocupat de cu totul altceva. Nu este un produs Made in China cum sunt mai toate din jurul nostru, ci este DEZVOLTAT acolo de compania anterior mentionata.

Pentru ca dragi cititori, vreau sa explic foarte clar diferenta dintre un produs fabricat in China si un produs DEZVOLTAT si fabricat in China.

Eu, tu, X sau Y, daca maine dorim sa producem ceva, ORICE, acel ceva va fi produs cel mai probabil in China. Sa dam exemplu un telefon mobil. Daca tu vrei sa produci un telefon mobil, poti sa-l dezvolti local. Sa faci design-ul in Romania, sa alegi componentele si sa treci prin tot procesul de dezvoltare. Dar la final, pentru ca nu dispui de o fabrica (si chiar daca ai dispune) este mai ieftin sa il produci in alta parte. Unde? In China, evident.

Asa se intampla si cu telefoanele Apple. Pe spatele lor scrie Design in California, Assambled in China. Este, atentie, DOAR asamblat in China pentru ca productia lui a avut loc in California de o echipa locala.

In cazul de fata, Skywell este un brand 100% chinezesc. Toata masina a fost proiectata si dezvoltata in China, ulterior fiind asamblata tot in China. Intelegeti ideea?

Masina aceasta nu are nici o legatura cu nici o alta masina intalnita de voi pana acum. Centurile de siguranta, plasticele folosite, scaunele, motorul, totul este facut in China de companii locale. Daca la o masina japoneza, coreeana sau europeana mai vezi ca centurile sunt facute de AutoLiv sau anumite piese sunt dezvoltate de companii precum Bosch, Denso, Continental etc, aici nu este cazul.

Pe langa acest fapt, masina a venit si cu un pret foarte bun. Costa putin peste 30.000 de euro, iar dimensiunile ei si autonomia pe care o ofera sunt imbatabile la acesti bani.

Masina aceasta este foarte mare si o pot compara la acest capitol cu un Sportage, Tucson, Rav4 sau Honda CR-V. Atat de mare este. Nu este un SUV mic de oras precum este Duster, Qashqai, Vitara sau orice alta masina asemanatoare.

Asadar, Skywell ET5 ne-a luat ochii din prima. Am vrut sa o conducem tocmai pentru a vedea ce inseamna o masina chinezeasca in totalitate. Este buna? Este rea? Merita?

Design interior

Cand te urci prima data in masina vei realiza cat de mare este si aici. Te urci greu in ea, urci la propriu. Daca esti mai pitic o sa fie o aventura 🙂 Dar imediat urcat vei simti ca masina te inconjoara si esti intr-un spatiu foarte familiar.

Habar nu ai de unde sunt multe elemente, dar le recunosti, le-ai mai vazut. Dar unde? Masina imprumuta foarte multe elemente de design de la marci europene si chiar modele din Coreea de Sud. Dar pe langa acest aspect, materialele folosite sunt de buna calitate.

Are imitatie de lemn si de aluminiu, evident ca tot plastic este, dar arata bine si te pacaleste frumos. Bordul este moale, fetele de usi sunt imbracate in partea superioara in plastic moale, de calitate. Undeva mai jos o sa simti plasticul similar cu cel de pe orice alta masina low-cost. Un plastic dur, tara. Dar in locurile vizibile si in locurile cu care ai contact, de exemplu zona cotului de pe usa, o sa regasesti materiale bune.

Volanul este mic, tipic unei masini sport. Doar ca este un SUV fara nici un fel de dorinta sportiva. Te ajuta in oras sa manevrezi usor masina, dar il vezi si il simti ca este mic. Este imbracat in piele si are comenzi pentru sistemul multimedia si cruise control. Si se tine bine in mana. Na ca am zis si asta.

Cotiera centrala este mare si se deschide de la buton. Ai loc sa stai si tu si pasagerul din dreapta fara sa va certati. Imediat in fata ei pot sa pui 2 pahare mari de bautura. Asta mi-a placut foarte mult. De asemenea, spatiile de depozitare din usi sunt generoase.

Nu scartaie nimic la interior. Am tras, am apasat, am pipait, totul este la locul lui. Bine, si masina este noua.

Scaunele sunt mari si confortabile. Cel de la sofer are reglaj si pe inaltime, dar si lombar. Cel de la pasager doar fata si spate. Dar stai bine in ele si ofera un suport lateral chiar bun. Sunt niste scaune medii, similare cu cele intalnite pe Kia Sportage.

Gurile de ventilatie sunt corect amplasate, iar cu mana dreapta ai rapid acces la selector si sistemul de climatizare atunci cand conduci.

Ai totul la indemana, asta mi-a placut. Ma asteptam de la interior sa fie mai slab calitativ. Ma asteptam sa aiba imbinari proaste, plasticul sa scartaie sau sa se dezlipeasca pe alocuri. Dar nu. Masina are un interior robust, elegant, bine construit din toate punctele de vedere, dar fara o personalitate proprie.

Singurul minus il am pentru pozitia de pe scaunul pasagerului. La picioare nu prea ai loc sa stai confortabil. Piciorul drept nu va sta intr-o pozitie relaxata. Va sta de parca ar apasa pe o pedala. Nu este mult spatiu acolo si cine va sta in dreapta trebuie sa se orienteze putin spre stanga cu picioarele. Vedeti filmarea.

Pe locurile din spate stai regesete. Sparul banchetei este usor inclinat, iar la picioare ai loc suficient. La 1.80 si un pic cat am eu, cu scaunul soferului reglat pentru mine, am incaput fara probleme pe bacnheta din spate in spatele soferului. Ai loc si la cat si la genunchi. Singurul minus este ca nu intra picioarele sub scaun.

Exterior

Cand am vazut masina in realitate am ramas socat. Mi-am zis in cap „pfoa ce mare e”. Da, e mare si merita denumirea de SUV.

La exterior trebuie remarcata garda la sol generoasa si capabilitatile masinii de a traversa drumuri mai putin prietenoase. Roata are loc suficient sa faca o cursa mare, ceea ce inseamna ca masina este capabila de putin off-road.

Bandourile de plastic protejeaza zonele expuse, iar usile ofera protectie pentru praguri ca sa nu te murdaresti pe pantaloni atunci cand te urci in masina. Mi-as dori ca si masina mea sa aiba asa ceva.

Design-ul este unul interesant. Masina nu seamana cu nimic altceva daca o privesti din fata. Recunosc, aici are personalitate. Grila frontala este inchisa si doar undeva pe jos are o priza de aer. Farurile sunt full LED, la fel si semnalizarile.

Din spate poate fi orice. Orice va trece voua prin cap. Nici nu are rost sa spun eu mai multe. Aveti grija cand deschideti usile, sunt foarte mari. Accesul chiar si pe bancheta din spate este unul generos.

In zona portbagajului mi-a placut ca nu este foarte lasata. De fapt, atunci cand deschi haionul vei vedea o buza de incarcare complet plata, ceea ce inseamna ca poti baga usor bagajele chiar si cele mai voluminoase.

Atentia la detalii exista. Zona haionului este finisata decent, fara masticuri la vedere si cu sudurile ascunse. Plasticul care acopera haionul are si maner, dar si buton pozitionat in partea opusa. Din pacate nu are si buton sa inchizi masina, doar haionul.

Eleronul de pe haion este placut ochiului dar are si rol dinamic, avand grija ca aerul sa fie trimis mai departe de luneta astfel incat sa se murdareasca mai putin la viteza mare.

Pasajele rotilor sunt acoperite de un plastic, dar nu in intregime. Se pot vedea elemente din suspensie, dar arata mult mai bine decat la multe alte masini chiar si mai scumpe.

Si toata lumea intoarce capul dupa ea. Ca sunt in trafic sau merg pe stradute la mine in cartier, toti intorc capul dupa masina. Am stat in parcare la un Lidl si vedeam cu toti cei care treceau prin fata masinii se holbau. Fetele isi intrebau partenerii „ce masina e asta?”

Cum se conduce?

Fiind un SUV, masina te face sa te simti in siguranta si inconjurat. Simti ca esti izolat de cei din jurul tau. Ai o pozitie inalta de condus, un volan mic si o putere generoasa livrata instant la rotile de pe puntea fata.

Masina se conduce bine in oras, mult mai bine decat multe alte SUV-uri consacrate. Am condus recent un Volvo XC60 nou, iar acela mi se pare imposibil de manevrat prin oras. Directia grea, senzatia de masina grea si deloc elastica m-a facut sa trec imediat peste acel XC60 si sa apreciez mai mult acest Skywell.

ET5, in ciuda dimensiunilor mari, se conduce usor. Este o masina neasteptat de manevrabila in oras. Raza de bracaj este uriasa si poti intoarce mai bine cu acest Skywell decat cu o masina mica de oras.

Directia fiind electrica poate fi reglata in intensitate. In afara de modul Sport care o face mai precisa, modurile Normal si Confort sunt…mai putin placute de utilizat chiar si in oras. Miscarile volanului sunt placute, dar feedback-ul este slab si nu ai nici un fel de control asupra rotilor pe asfalt. Habar nu ai unde sunt rotile, ai un mic delay de cand misti de volan si pana cand roata efectiv vireaza si asta este neplacut.

Modul Sport remediata problema, dar nu complet. Recomand sa folositi modul Sport inclusiv in oras pentru extra precizie, volanul ramanand la fel de usor de utilizat.

De asemenea, pedala de frana are aceleasi setari, doar ca lucrurile sunt normale in acest caz. Daca pe modul Confort se comporta ca o masina oarecare la franare, modul Sport te arunca direct in bot. Cei care aveti Renault probabil stiti ca frana este foarte sensibila in comparatie cu orice alt brand. Fix asa se comporta frana pe Skywell ET5 pe modul Sport, ca la un Reno.

Are si pilot automat adaptiv cu posibilitate de a mentine banda. De la Bucuresti si pana aproape de Pitesti masina m-a dus fara ca eu sa folosesc prea des pedalele. Trebuia doar sa tin mainile pe volan si din cand in cand sa-i dau un impuls ca sa stie ca sunt inca acolo.

Masina pastreaza banda excelent, iar functia de cruise control adaptiv functioneaza impecabil. Poti regla distanta pe care sa o pastreze fata de masina din fata si mai departe lucreaza singura.

ET5 se comporta bine pe denivelarile de oras si suspensia nu e mai deloc zgomotoasa. Fiind o masina electrica incepi sa auzi alte lucruri si simti mai bine cum lucreaza diferite procese de la interior sau exterior. Simti altfel turatia ventilatorului, simti altfel zgomotul rotilor pe asfalt si chiar al oglinzilor.

Masina este antifonata foarte bine, dar ca orice alt SUV nu poate fi silentioasa la viteza mare. Oglinzile sunt imediat percepute la interior facand un zgomot mare la peste 100km/h. Anvelopele se aud si ele, dar nu deranjant.

La 110km/h poti vorbi normal cu pasagerul din dreapta, iar in oras poti chiar sa vorbesti in soapta. Excelent la acest capitol.

Sistemul multimedia

Aici s-a facut putina economie. Voi incepe cu partile mai putin bune pentru ca am laudat prea mult masina si sigur vreti sa vedeti si partile mai putin placute.

Si acestea tin mai mult de partea software. In primul rand ca difuzoarele masinii nu sunt deloc stralucite. Sunt 8 la numar, adica 2 difuzoare pe fiecare usa, difuzoarele fiind pentru medii si bass si acompaniate de un tweeter fiecare.

Daca ar fi fost masina mea m-as fi dus imediat la un atelier sa mi le schimbe cu ceva mai bun. Conteaza mult sa am sunet bun in masina.

In schimb, sistemul multimedia este usor de utilizat si este intuitiv. Recomand sa va uitati peste partea video ca sa vedeti exact cum umblu pe el.

Este bine structurat desi sunt sigur ca se putea mai bine de atat. Multe setari se repeta, anumite setari puteau fi grupate mai bine, dar per total este un sistem decent, dar nu stralucit si nici prost.

Are si o eroare care sper ca se va rezolva printr-un update de software. Mai exact, atunci cand te opresti in fata unui obstacol, sa zicem o masina la semafor, pe sistemul multimedia o sa apara camera de marsarier, senzorii fata vor incepe sa bipaie si nu mai poti scapa de acel ecran. Chit ca ai navigatia pusa, esti pe radio sau intr-un meniu de setari, in acel moment totul se blocheaza si tot ce poti face este sa astepti ca masina din fata ta sa se indeparteze putin sau sa treci masina in Neutru.

Este un bug confirmat si de dealer, este ok, se va rezolva. Sper. Dar este bine sa stiti asta.

Nu o sa gasiti nici o navigatie pe acest sistem deoarece se bazeaza pe functia de mirroring. Cu un cablu original si o aplicatie va puteti conecta la cu telefonul la sistemul masinii, practic sa oglinditi ecranul telefonului pe tableta masinii. Asta este tot ce puteti face.

Este o tehnologie veche, usor incomoda. Nu exista Android Auto sau Apple CarPlay.

Calitatea ecranului este decenta si cam atat. Nu poate reda prea multe culori si observi asta cand rulezi un videoclip. Este luminos si se vede bine in bataia soarelui, dar cam aici se opresc calitatile lui.

Autonomie

Bateria masinii este de 72kWh si ofera o autonomie WLTP de 400km. Realitatea este in felul urmator. Condusa pe vreme rece cum a fost luna februarie, adica cu temperaturi cuprinse intre -3 grade noaptea si maxim 5 grade ziua, autonomia reala se traduce in 250-280km combinat. Am facut putin peste 400km cu masina in 3 zile (vineri, sambata, duminica, luni am fost cu ea doar sa o duc inapoi la dealer).

Mi se pare ca autonomia este buna pentru cat este masina de mare. Sunt sigur ca intr-un regim de condus exclusiv urban o sa depaseasca 300km autonomie chiar si la aceste temperaturi. Iar in restul anului cand afara este cald o sa te poti apropia de cei 400km declarati WLTP.

Am mers mai atent cu ea decat as fi mers in mod normal. Imi place sa calc pedala, insa cu acest Skywell am mers mult mai atent deoarece stiu ca bateria se consuma mult mai repede daca conduci sportiv, faci accelerari inutile si mergi prea tare.

Insa cel mai important lucru abia acum vine. Masina nu este recunoscuta de toate incarcatoarele. Cel putin asa mi-a spus Brady Auto. Din motive inca necunoscute, s-ar putea sa aveti surprize atunci cand mergeti sa incarcati. Nu toate statiile o recunosc sau daca o recunosc posibil sa incarce prea incet.

Nu stiu daca problema este de la masina sau de la prize. Indicat ar fi sa o incarcati acasa daca puteti sau la putinele statii compatibile.

Alte detalii care conteaza

sistemul de faza lunga automata functionaza foarte prost. Faza lunga nu se stinge tot timpul atunci cand intalnesti alta masina din sens opus.

masina nu are subwoofer integrat

geamurile coboara daca apesi lung pe butonul de deschidere de pe telecomanda

bateria este produsa de Farasis Energy

motor chinezesc de 200CP cu 320Nm cuplu, 0-100km/h in 8 secunde, viteza maxima 150km/h

scaunul soferului se duce in spate cand opresti motorul ca sa poti sa cobori mai usor si revine la pozitia initiala cand pui contactul

are filtru de praf avansat care opreste particulele PM 2.5

semnalizarile sunt dinamice

toata lumea intoarce capul dupa ea

Concluzie

Primesti foarte multa masina la bani putini. Bani putini insemnand in jur de 36.000 euro cu reducerea rabla. Trebuie sa discutati cu dealer-ul sa vedeti ce discount mai puteti obtine.

La acesti bani primesti o masina bine dotata: incalzire in scaune pe 3 trepte, ventilatie in scaune cu 3 trepte, trapa, scaune electrice, lumini full LED, autonomie generoasa si multe altele.

Da, are mici bube, dar consider ca poti sa le treci cu vederea. Depinde cat de pretentios esti. Verificati ce ofera concurenta la aceeasi bani. Ce SUV mai costa 36.000 de euro si este si electric?

Mi-a placut masina. Recomand sa faceti un test cu ea, sa o vedeti in realitate.