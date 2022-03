Mai multe conturi false cu stiri fake news s-au activat pe Facebook – va rog sa le raportati

Stim foarte bine ce se intampla in Ucraina. Nu vreau sa vorbesc despre asta, sunt altii in masura sa o faca. Insa de cand a inceput toata nebunia asta, Facebook-ul este invadat de trolli rusi. Singura sansa pentru a putea scapa de ei este raportarea catre Facebook.

Am urmarit cu atentie postarile unor jurnalisti, politicieni, vedete, pagini de stiri. O sa vedeti ca majoritatea au reactii foarte dezaxacte. Am citit sute de comentarii, am analizat zeci de conturi de Facebook. Mintea mea in acele momente era precum o turbina care a intrat pe ulei.

Ce se intampla pe Facebook? Exista acele conturi false, de fapt reale in toata firea tinand cont ca in spatele lor se ascund oameni reali, dar platiti sa denigreze anumiti oameni, platiti sa ia in deradere ceea ce se intampla acum in Ucraina, platiti sa faca propaganda. Ruseasca.

Acesti oameni vor cauta tot timpul sa starneasca o revolta in sufletul nostru, sa ne enerveze, sa ne provoace si ulterior sa intram in jocul lor si sa ne bata. Pentru ca atunci cand te pui la mintea unui prost te va bate cu experienta lui.

Aceste conturi de Facebook sunt destul de similare:

oameni in general in varsta

de obicei locuiesc in alta tara

au studiat la universitati din Romania dar muncesc in strainitate

au poze extrem de dubioase sau foarte putine

au poze cu animale sau peisaje la poza de profil

uneori isi pun poze cu copii mici

sunt foarte activi si dau share la tot felul de stiri de pe site-uri fantoma

sunt antivaccinisti

isi declara iubirea fata de putin

se considera patrioti prin diverse postari, filmulete si cantece reprezentative

au in comun ideea ca Bill Gates vrea sa ne bage cipuri, ca exista tuneluri dacice, avioanele ne otravesc prin chemtrails si ca Europa este dusmanul nostru

culmea ca sunt si votanti AUR

Cum arata o astfel de pagina? Este usor sa gasiti chiar voi una pentru ca nu stiu daca am voie sa pun eu link aici. Astfel de oameni sunt usor de depistat.

Luati o postare recenta de la Klaus Iohannis si uitati-va sa vedeti cine a ras la respectiva postare. Apasati pe reactii, selectati haha si luati acele profile la rand.

Intrati pe pagina de Facebook Digi24 si faceti acelasi lucru la o stire legata despre situatia din Ucraina. Catalin Drula, fostul ministru de la transporturi, are o gramada de trolli rusi la el pe pagina. O sa va socati.

Sunt doar cateva exemple, asta mi-a venit acum in minte.

Aceste conturi false au fost depiste prima data la membrii PSD. Erau platiti sa comenteze la postarile lor. Stiu ca fost un reportaj cu treaba asta, iar tanti Firea era beneficiara.

Printre aceste conturi se numara si persoane reale, normale, dar care au fost indoctrinate de acele conturi false. Sunt de obicei oameni saraci, fara studii si in varsta.

Ce puteti sa faceti ca sa scapam de aceste conturi? Exista doar posibilitatea sa le raportati la Facebook. Eu fac asta zilnic. Nu stiu cat de bine functioneaza sistemul de la Facebook (de obicei e prost) dar merita sa incercati. Poate mai multe raportari vor elimina conturile.

S-a ajuns mult prea departe. In caz ca nu ati vazut Homeland, acolo este o secventa cu o fabrica de fake news. Explica mult prea bine ce se intampla si cine se asunde in spatele acestor conturi.