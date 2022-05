Review SteelSeries Aerox 5 Wireless – cel mai usor mouse wireless din lume

SteelSeries este unul dintre cei mai buni si mai importanti producatori de periferice din lume. Recent acestia au lansat modelul Aerox 5 Wireless, un mouse de gaming de top cu o greutate foarte mica. De fapt, este cel mai usor mous de gaming wireless din lume.

L-am primit si deja mi-am inlocuit Logitech G302 cu acesta pentru ca se preteaza mult mai bine pe mana mea. Este un mouse conceput pentru cei care au o prindere de tip palm grip, este comod si foarte usor.

Dispune de 9 butoane programabile si are o greutate de 74 de grame. Este ideal pentru orice tip de joc, FPS, MOBA, Battle Royale etc. Are un buton extra pe partea stanga, in afara de cele pentur back si forward, care poate fi personalizat in orice joc pentru o actiune unica.

Dupa cum se vede si in poze, design-ul cu capac gaurit este tocmai pentru a scadea greutatea. Dar ce te faci daca intra apa sau mizerie? SteelSeries s-a gandit la asta.

Are protectie pentru apa si praf IP54, dar si niste switch-uri denumite Golden Micro cu o rezistenta sporita, atat pentru mizeria care poate ajunge la ele, dar si pentru rezistenta la apasara, pana la 80 milioane de clicuri.

Are 18.000 CPI, 400 IPS, 40G acceleratie si o conexiune foarte buna Quantum 2.0 care nu te face nici macar o secunda sa te simti ca esti pe wireless. Am mai spus asta de nenumarate ori la multe produse wireless. Nu mai ai lag, nu mai ai intarzieri de nici un fel. Atata timp cat produsul este unul mid-range sau high end nu o sa ai problema asta.

Mie mi-a placut acest mouse si mi-a placut forma lui. Butoanele sunt usor zgomotoase, dar iti ofera rezistenta in timp. Este foarte precis si pe un mousepad de calitate nu o sa ai probleme.

Are Bluetooth 5.0, deci poti sa-l folosesti si asa daca vrei, iar bateria rezista foarte mult, abia l-am incarcat o singura data si il folosesc de cand s-a lansat. Are USB C pentru alimentare si oricum se incarca repede.

Vi-l recomand, este un mouse interesant, bun, usor si ideal pentru cele mai populare jocuri. Este un SS pana la urma si calitatea vine si din reputatia brandului.