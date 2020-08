Review tastatura Razer Huntsman Mini – 60% dintr-o tastatura normala

Huntsman Mini este o tastatura tare simpatica. Este doar 60% dintr-0 tastatura obisnuita, deci este foarte mica, foarte compacta si poti sa o bagi in buzunarul din spate de la pantaloni.

In esenta este o tastatura Huntsman, am mai prezentat acest model aici pe site. Doar ca varianta Mini este prospat anuntata si este ceva cu adevarat nou pentru mine.

Este prima data cand am contact cu o tastatura atat de mica. Practic este cu 40% mai mica decat o tastatura clasica ceea ce o face mai compacta.

Dar de ce ai vrea asa ceva? Se pare ca in lumea eSports nu ai nevoie de mai mult. Tastatura este doar pentru gaming si iti ofera doar tastele necesare in jocuri.

Daca te uiti cu atentie lipseste randul de taste F1, F2, F3 etc, lipsesc sagetile, NumPad-ul si alte butoane. Practic nu este o tastatura foarte buna pentru un om normal care din cand in cand mai scrie sau mai lucreaza la calculator. Dar pentru un gamer este perfecta.

Este gandita sa o transporti foarte usor, sa fie usoara si mica. Totusi, chiar daca unele taste lipsesc nu inseamna ca tastatura nu dispune de functiile pe care tastele dedicate le-ar fi avut. Desi are mai putine butoane, Razer a reusit sa integreze toate functiile „lipsa” prin scurtaturi si macro-uri. Da, sunt un pic mai greu de accesat sau poate sa-ti fie peste mana, insa ele exista daca chiar ai nevoie de ele.

Daca va uitati cu atentie in imagini o sa vedeti ca randul de numere din partea de sus acopera doua functii. Pe butoane puteti observa ca scrie si F1, F2, F3 etc.

Constructia lui Huntsman Mini este buna si atat. Razer a schimbat procesul de fabricatie, iar noile periferice sunt mai usoare si mai rezistente fiind adresate lumii eSports. Acolo nu conteaza cat de placute sunt materialele ci cat de rezistente sunt si ce impact au pentru un „sportiv”.

Personal mi se pare o tastatura firava si consider ca putea sa fie mai bine facuta. Dar repet, este doar parerea mea si tin la ea. Stiu ca tastatura este foarte rezistenta in timp, iar in gaming se comporta excelent, doar ca materialele folosite consider ca puteau fi mai bune.

Legat de cum se comporta in gaming, modelul ajuns la mine are switch-urile optice mov, adica foarte precise si rapide dar galagioase. Atat de galagioase ca daca ma mai jucam mult cu ea dormeam in curte.

Dar mai exista si varianta cu switch-uri liniare Red, mult mai silentioasa. Acum depinde de preferintele tale. Personal as merge oricand pe varianta Purple, dar doar daca n-ar mai sta nimeni cu mine in casa.

Tastatura in esenta este una geniala care arata foarte bine. Cand o vezi atat de mica iti pune un zambet pe fata. Performantele ei nu sunt mai slabe sau mai bune decat la celelalte modele Huntsman, insa fiind o versiune Mini este speciala.

De aceea va recomand sa cititi review-urile la celelalte modele Huntsman. Ele au acelasi soft, aceleasi performante, iar singura diferenta este de design.

Mini este disponibila in Alb sau Negru, are iluminare RGB si costa la Altex 679 lei.