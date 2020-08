Review Trust GXT 877 Scarr – tastatura mecanica cu constructie metalica

Trust GXT 877 Scarr este o tastatura nou lansata si vine sa ofere un pachet complet unui gamer pretentios. Este o tastatura mecanica, RGB si cu constructie metalica.

Tastatura o gasiti deja in magazine si costa 250 lei la eMAG. Voi vorbi despre ea in limitele pretului deoarece este o tastatura de gaming de buget si nu se adreseaza jucatorilor profesionisti.

Este o tastatura accesibila care ofera multe intr-un buget limitat si incearca sa multumeasca pe toata lumea. Are o constructie solida din metal ceea ce ii confera o extra rezistenta atunci cand te enervezi si o lovesti.

In ciuda constructiei metalice nu este foarte grea. Se simte ca este bine construita si are finisaje foarte bune pentru o tastatura accesibila. Are toate tastele inclusiv NumPad, iar luminarea este RGB.

Switch-urile folosite sunt Red, dar nu sunt de la Omron ci probabil de la Outemu sau Kalih, de aici si pretul foarte mic al tastaturii. Sunt switch-uri bune, silentioase si precise. Am mai testat astfel de tastaturi si am folosit personal o buna perioada de timp o tastatura Trust cu switch-uri Red.

Experienta in utilizare este placuta si iti lasa un feeling de bine construit, de produs solid. Cursa butoanelor este de 4mm, dar actionarea are loc la 1.9mm.

In pachet ofera 8 taste de schimb de culoare alba, iar sistemul de iluminare este independent, deci nu ai nevoie de un soft. Poti schimba culorile sau intensitatea folosind tasta FN si sagetile.

Raspunde bine in gaming, nu am avut probleme cu switch-urile, este confortabila la scris si consider ca ofera un pachet bun pentru cineva care isi doreste o tastatura de gaming mecanica.

Per total este o tastatura foarte buna la acesti bani. O gasiti la eMAG la 250 lei.