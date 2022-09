Review Xiaomi Mi Band 6 NFC – am reusit sa platesc cu cardul BCR

Xiaomi Mi Band 6 este o bratara de fitness foarte accesibila cu functii interesante. Pe langa functiile sportive care te ajuta sa iti imbunatatesti antrenamentul, ea stie si sa faca plati cu carduri BCR.

Bratarile de fitness sunt super simple. In general iti monitorizeaza pulsul, pasii, te ajuta sa iti contorizezi antrenamentele si cam atat. Rareori mai vezi un widget de vreme sau sa platesti cu cardul la mazin.

Mi Band 6 este o bratata full options ca sa ma exprim asa. Le integreaza pe toate intr-un mod foarte practic. Mi Band 6 are peste 30 de moduri sport, iti monitorizeaza somnul, nivelul de stres, oxigenul din sange si rezista si la apa.

Daca vreti sa inotati cu ea la mana puteti, rezista pana la 50 metri adancime. Nu stiu daca se poate baga si in apa sarata…banuiesc ca nu. Abia astept sa vad primele device-uri rezistente la apa sarata/minerala fara a avea nevoie de protectia extra.

In alta ordine de idei, am reusit sa-mi asociez si cardul BCR la aceasta bratara. Da, doar cu BCR functioneaza momentan si ca sa asociezi cardul dureaza destul de mult. Dupa ce iti bagi datele cardului in aplicatie te pune sa astepti 2 minute. Real, am asteptat peste 5 minute.

In fine. Am reusit sa adaug cardul si a fost bine. La magazin platesti direct cu bratara facand doua doua gesturi pe ecran ca sa ajungi in sectiunea cu cardul. Simplu.

Bratara se controleaza partial din aplicatia si partial din ecranul micut OLED pe care il are, de 1.56 inch. Este un ecran foarte bun dar am observat ca uneori, dar doar uneori, are tendinta sa raspunda mai greu la unele comenzi. Nu stiu de ce.

Aplicatia este super intuitiva si gasesti tot ce ai nevoie acolo. Poti seta alarme, widget-uri de vreme, interfete noi pentru ceas si multe altele. Tot ce inseamna parte sportiva gasesti aici.

Apropo, pentru card trebuie neaparat sa iti setezi un PIN din 6 cifre la bratara, altfel nu te lasa. Si trebuie sa o ai neparat la mana atunci cand introduci cardul in aplicatie.

Ce mi-a placut cel mai mult la ea?

In primul rand bateria. Tine o saptamana fara probleme, te poti duce si in 10-15 zile in functie de cat de activ esti. Mi-a mai placut ecranul OLED de buna calitate, foarte luminos si foarte clar cu un PPI foarte mare.

De asemenea, functiile de monitorizare a pulsului si a oxigenului din sange au fost vitale pentru mine. Pentru somn si stres…cred ca sunt deja functii banale. Iti tine o evidenta foarte buna pe zile.

Saturatia oxigenului este masurata si noaptea in somn si poti afla cat de bine dormi, daca respiri pe gura sau pe nas (in functie de nivelul de oxigen masurat) si tot asa. E foarte misto, pe mine chiar ma ajuta.

O alta functie misto este Find my Phone. Din bratara produci un sunet pe telefon in caz ca ai uitat unde l-ai pus. Am functia asta si pe Apple Watch, e foarte misto. Si ultimul lucru misto la bratara este greutatea. Nu o simti la mana deloc. Nu te incurca deloc ziua, noaptea nici atat, uiti ca o ai la mana. Este foarte usoara si bratara este confortabila. Este multi mai bine cu ea la mana decat cu un ceas.

O gasiti pe net la diferite preturi, unul bun este de 299 lei la Mi-Home.ro.