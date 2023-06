Rezervarea biletelor de avion prin intermediul unei aplicații – ce trebuie să știți?

Vara este deja aici și deja ne gândim pe unde mai mergem în vacanță sau ce city-break să mai abordăm în weekenduri sau de sărbători legale.

Apropo, mai urmeaza cateva zile libere de la stat, așa că poate vă tentează o mini-vacanță prin țară. Eu am primit niște tichete de vacanță de la serviciu și m-ar tenta o escapadă scurtă, undeva prin țară, cu familia. M-am gândit că pruncii nu au vizitat Palatul Culturii, Bojeduca lui Ion Creangă, Râpa Galbenă sau Teatrul National Vasile Alecsandri, așa că am căutat ceva zboruri Iași, că tot am ceva rude acolo. Și, pentru că mă știți deja leneș, sau comod, am ales varianta cea mai simplă și la îndemână – aplicația eSky.ro.

De ce să alegi o aplicație dedicată?

Ei bine, ai acces rapid și ușor la cele mai bune oferte de călătorie, de la mai multe linii aeriene. Bonus, poți accesa oferte speciale în fiecare zi, fără a mai fi obligat să le cauți separat, pe la fiecare linie aeriană!

Să zicem că îți rezervi un bilet de avion spre Dubai, iar de acolo mergi în Bahrain, să vezi cursa de Formula 1 (știu, cursa a fost deja anul ăsta, dar sunt convins că ești un om cumpătat și cumperi biletele din timp, ca să eviți costuri inutile). Practic, ai minim patru zboruri de urmărit, iar faptul că ai acces instantaneu la toate informațiile despre călătoria rezervată sigur te va ajuta și încânta.

În plus, este o aplicație comodă în utilizare și practică. Într-un cuvânt, îți salvează timp, care este extrem de important pentru tine, nu? Bine, mai salvează și bani, dar asta am arătat deja. 😛

Ce beneficii am dacă aleg aplicația?

Ei bine, pe lângă comoditatea menționată mai sus, mai sunt și alte avantaje pe care o aplicație de genul le are. Cel mai evident beneficiu este faptul că ai toate companiile aeriene într-un singur loc, ceea ce îți permite să compari rapid orare de zbor sau prețuri. Poate vrei o cursă musai dimineața, sau neapărat vinerea sau doar pe cea mai ieftină. Ei bine, un motor de căutare rapid și flexibil, cum are eSky.ro, vine ca o mănușă pentru asta.

De asemenea, ai libertatea să alegi dintre metodele de plată flexibile oferite: inclusiv cu plata mai târziu sau în rate. Poate nu pare mare lucru, dar avem parte de o inflație destul de agresivă anul acesta, așa că orice situație care nu îți ”stresează” bugetul este demnă de luat în calcul.

L-am lăsat la final, pentru că nu reprezintă un beneficiu financiar, dar este de menționat că procesul de rezervare este unul ușor de folosit. Pentru cei nesiguri că ăsta e un beneficiu, îi invit să folosească aplicația sau site-ul Tarom… 🙁

Ce îmi oferă în plus aplicația asta față de altele?

Bună întrebare! 🙂 Nu degeaba am scris mai sus că esti cumpătat. Ei bine, ai parte de asigurare cu acoperire largă pentru călătorie (nu de căsătorie!) care include protecție împotriva evenimentelor neprevăzute în timpul călătoriei, acces convenabil la detaliile asigurării și la unităţile medicale pe telefon (disponibil în Contul dumneavoastră) și are preț rezonabil.

Iar dacă asta nu îți ajunge, poți alege Asigurarea All Risk de anulare sau întrerupere a călătoriei, care oferă protecție împotriva pierderii banilor dacă ȋntrerupi călătoria, protecție împotriva pierderii banilor dacă anulezi călătoria sau acces convenabil la detaliile asigurării și la unităţile medicale pe telefon (disponibil în Contul dumneavoastră). Pentru cei care nu vor să își bată capul cu rezervare cazării, aflați că eSky.ro permite și asta într-una din cele 1.3 milioane de unități de cazare în întreaga lume (hoteluri, apartamente, hosteluri, pensiuni, cabane, hanuri, vile etc.). Iar dacă îți e mai facil, poți opta pentru pachete care includ zboruri și cazare.

Mai rămâne doar să vă fac urarea tradițională a avitorilor – Cer senin! – că de convins sper ca am reușit deja.

*Articol sustinut de eSky.ro