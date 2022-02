Mi Robot Vacuum-Mop 2 este disponibil în România

În cadrul evenimentului de lansare de azi a fost prezentată și seria Mi Robot Vacuum-Mop 2, formată din patru noi variante de aspiratoare robot: Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra, Pro, 2 și 2 Lite. Modelul Ultra are o putere de aspirare de 4,000 Pa, tehnologie 3D de evitare a obstacolelor, un nou sistem de navigare laser LDS și o baterie de 5,200 mAh, ce asigură curățarea unei suprafețe de până la 240 m2 la o singură încărcare. În plus, pentru Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra se poate achiziționa separat și stația de golire automată. Aceasta are două circuite de recoltare, o putere de absorbție rapidă de 16,500 Pa și monitorizează în timp real presiunea din conductele de aer. Este dotată cu saci de recoltare ce pot fi înlăturați cu ușurință, cu o capacitate de 4L, de 10 ori mai mare în comparație cu capacitatea standard a aspiratoarelor robot.

Prețurile recomandate de vânzare și promoțiile disponibile în rețeaua partenerilor autorizați din România* pentru seria Mi Robot Vacuum-Mop 2 sunt:

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite: 1099 lei + Mi Smart Scale 2 cadou

Mi Robot Vacuum-Mop 2: 1499 lei + Mi Ionic Hair Dryer H300 cadou

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro: 1999 lei + Mi Smart Kettle Pro cadou

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: 2499 lei

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty station: 1099 lei

Pentru achiziționarea modelului Ultra împreună cu stația automată de golire, utilizatorii vor primi și un voucher cu 10% discount pentru următoarea achiziție.

* Rețeaua partenerilor autorizați Xiaomi din România: Orange, Mi-home.ro, Xiaomi Store, Flanco, Altex, eMag, PCGarage, Carrefour, evoMag.ro, CEL.