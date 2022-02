Xiaomi a lansat seria Redmi Note 11 în România

Xiaomi a anunțat astăzi lansarea seriei Redmi Note 11 în România. Seria conține patru smartphone-uri: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S și Redmi Note 11. Seria Redmi Note 11 aduce upgrade-uri semnificative la nivel de cameră, viteză de încărcare, display, sisteme de procesare, ecrane plate FHD+ AMOLED DotDisplay cu rate de refresh de până la 120Hz, procesoare puternice și baterii de 5,000 mAh, ce se încarcă rapid la 67W sau 33W.

Prețurile recomandate de vânzare în rețeaua partenerilor autorizați din România* pentru seria Redmi Note 11 sunt cele de mai jos:

Utilizatorii din România care își vor achiziționa unul dintre modelele Redmi Note 11S sau Redmi Note 11, în perioada 24 februarie – 9 martie, vor primi cadou și o pereche de căști Redmi Buds 3, în limita stocului disponibil. În plus, telefoanele Redmi Note 11, achiziționate între 24 februarie și 26 martie, vor beneficia și de garanție extinsă a display-ului timp de 6 luni**.

Toate telefoanele din seria Redmi Note 11 rulează MIUI 13. Acest nou sistem de operare oferă upgrade-uri la toate capitolele cu scopul de a îmbunătăți experiența de utilizare. MIUI 13 include stocare mai rapidă, procese de funcționare în fundal mai eficiente, procesare mai inteligentă și asigură o durată de viață a bateriei mai mare.

Bonus, Xiaomi anunță și un parteneriat cu YouTube și le va oferi utilizatorilor perioade extinse de până la trei luni de gratuitate la abonamentele YouTube Premium. Această ofertă se poate activa pe toate telefoanele din seria Redmi Note 11, fie prin deschiderea aplicației YouTube preinstalate, fie prin urmarea setului oficial de instrucțiuni sau prin accesarea paginii youtube.com/premium. Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T și Xiaomi 11 Lite 5G NE sunt celelalte modele pentru care se aplică promoția***.

Deoarece consumul de conținut video online crește în fiecare an, am considerat că este important să oferim noi posibilități de explorare. Suntem bucuroși că YouTube le-a permis utilizatorilor Xiaomi să se bucure de conținutul preferat fără întreruperi. Ne dorim ca acesta să fie doar începutul unei colaborări de durată între noi și YouTube, a declarat Hanson Han, Director of Business Development, Xiaomi International.