Review Mi Smart Scale 2 – cântar smart util la casa omului

Ce poate fi mai potrivit ca prim review după sărbătorile de iarnă, decât un cântar. Doar că nu este orice cântar, ci taman Mi Smart Scale 2, cântarul smart al celor de la Xiaomi!

Stau câteodată şi-mi aduc aminte ce vremi şi ce oameni mai erau în părţile noastre pe când începusem şi eu, drăgăliţă-Doamne, a mă ridica băieţaş la apartamentul părinţilor mei, în cartirerul Freidorf, dinspre oraș drept pe marginea Begăi; cartier mare şi vesel, care mai avea și echipă de fotbal. Iar mulți dintre prietenii mei erau înscriși la echipa ceea, Auto FZB și, pentur toți, revenirea la antrenamente, în ianuarie, se lăsa cu amenzi. Doar că, pe atunci, amenzile nu erau în bani, că oricum nu erau plătiți, ci se măsurau în palme după ceafă sau ture de teren. În cazul nefericit în care veneau înapoi cu prea multe kilograme, aveau nenorocul să le primească pe amândouă. 🙂

Ei bine, oricum ai lua-o, la casa omului este necesar un cântar. Nu doar din acela, de bucătărie, ci și pentru locuitorii casei, ca să poți defini din care luni începi cura aia despre care tot vorbești. Și, dacă tot ai smartphone, merită să iei și un asltfel de gadget inteligent care permite să urmărești în timp unde ești față de greutatea ideală…

Sistem de operare compatibil Android, iOS Conectivitate Bluetooth Monitorizare și măsurători Indice masă corporală Număr utilizatori memorați 16 Material carcasă Sticlă ABS Greutate maximă suportată 150 Kg Baterii necesare 3 x AAA Unitate de masură Kg Culoare Alb Lungime 300 mm Lățime 300 mm Grosime 22 mm Greutate 1.2 Kg Tehnologie Smart

Ambalaj și accesorii

Dacă ai cumpărat, sau măcar ai văzut, un produs Xiaomi, sigur recunoști ambalajul: aceeași culoare alb-crem, extrem de plăcută la vedere și logo-ul companiei, în colțul dreapta-sus. Doar că, de data asta, este monocolor totul, nu mai avem parte de portocaliul clasic aplicat pe logo. În fapt, cutia este în ton cu conținutul, pentru că are aceeași culoare și produsul.

În interior avem cântarul și două broșuri – niște specificații și garanția. Din nou, reiau ideea mea, acestea puteau fi transmise electronic, cumpărătorului, dacă tot vrem să salvăm planeta și să reducem din costuri.

Design și constructie

Nu prea am multe de spus aici. Mai am acasă un cântar electronic, care reține patru profile, dar pe negru. Iar ăsta este primul lucru pe care trebuie să îl menționez – fiind alb perlat (na, vă așteptați de la un bărbat să știe asta?!), deci culoare deschisă, nu adună praful ca și cel vechi. Mă îndoiesc că îl veși folosi zilnic și, prin urmare, nu veți avea aceeași problemă.

Pe mijloc are logo Mi, pe un gri mai închis, iar locul unde va apărea greutate nu poate fi ghicit până nu te urci pe el. All in all, este elegant, ușor și destul de subțire cât să îl poți ține prin casă, pe unde dorești, chiar și prin bucătărie. Asta dacă vrei să te cântărești înainte și după ce ai degustat ce gătești. 😛

Instalare și configurare

Practic, după ce ai scos cântarul din cutie, i-ai pus bateriile (al meu a venit cu ele deja puse, dar nu garantez că așa sunt toate), scanezi codul de pe broșură, instalezi aplicația și gata. Asta dacă vrei să monitorizezi de prin concedii greutatea jumătății tale, sau vice-versa, pentru că merge foarte bine și fără aplicație. 🙂 Iar ”animația” de la început este cel puțin interesantă.

Interfață și funcții

Ar fi fost frumos ca Mi Smart Scale 2 să poată fi adăugat la plicația Xiomi Home (sau Mi Home, depinde de marca telefonului pe care o aveți instalată). Doar că, dintr-un motiv care îmi scapă, este compatibil doar cu Mi Fit. Adică cu acea aplicație unde era adăugate brățările și ceasurile inteligente, până anul trecut. În fine, trecem și peste faptul că nici în Apple Home nu îl poți ”aduce”, că nu te ucide o aplicație în plus pe telefon….

În principiu, din aplicație vezi pe unde te afli față de greutatea ideală și față de alți utilizatori. Dezavantajul cu cele 16 profile pe care le are este că, dacă și jumătatea ta își instalează Mi Fit pe telefon, te urmărește pe la frigider, dacă nu scazi corespunzător numărul de kilograme. 🙂 Nu că mi s-ar fi întâmplat mie. Decât zic…

Preț, puncte pro și contra

Pe Vexio l-am găsit la 47,99 lei, pe eMAG la 57,82 lei, pe evoMAG la 60,99 lei, pe PC Garage la 69,99 lei, iar la Fashion Days la 88,99 lei. Practic ai de unde alege, pentru orice buzunar.