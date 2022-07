AMD Ryzen 7 5700X Review

Anul acesta tabara rosie a facut un mic refresh in catalogul de procesoare disponibile. Astfel, au lansat o solutie potenta de procesor de buget cu iGPU – 5600G despre care v-am vorbit aici.

Ryzen 7 5700X a fost de asemenea lansat anul acesta si este o versiune mai puternica, dotata cu 8 nuclee si 16 fire de executie pe care am testat-o in gaming, teste sintetice si am pus-o fata in fata cu un 5600X.

Specificatii tehnice

CPU Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5700X Arhitectura Zen 3 Zen 3 Socket AM4 AM4 Nucleu Vermeer Vermeer Nuclee 6 8 Thread-uri 12 16 Frecventa 3.7Ghz 3.4Ghz Frecventa Turbo 4.6Ghz 4.6Ghz Cache Level 2 3MB 4MB Cache Level 3 32MB 32MB Tehnologie fabricatie 7nm 7nm Putere disipata 65W 65W Cooler inclus DA NU Deblocat DA DA Revizie PCI Express 4.0 4.0 Tip Memorie RAM DDR4 DDR4 Frecventa Maxima 3200Mhz 3200Mhz Pret 1130RON 1550RON

Platforma de test

Teste si rezultate benchmark

Geekbench CPU Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5700X Single-core score 1613 1627 Multi-core score 7975 9312

Cinebench R23 CPU Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5700X Single-core 1481 1497 Multi-core 9713 13146

Blender (samples per minute) CPU Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5700X Monster 77.64 99.02 Junkyard 46.82 60.4 Classroom 35.33 44.8

3DMark CPU profile CPU Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5700X 1 thread 918 916 2 threads 1783 1752 4 threads 3383 3383 8 threads 4857 5825 16 threads 5510 6782 Max threads 5609 6800

3DMark TimeSpy CPU Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5700X CPU score 7613 9811 TimeSpy score 12033 12786

Pe partea de teste sintetice se observa clar ca numarul mai mare de nuclee si thread-uri reprezinta un avantaj si 5700X este net superior lui 5600X.

CPU Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5700X Rezolutie 1080p 1440p 1080p 1440p Far Cry 5 Ultra 131 114 138 126 Horizon Zero Dawn Ultra 124 107 132 110 Shadow of the Tomb Raider Ultra 102 70 107 67 Assassin’s Creed Odyssey Ultra 82 70 89 70 Red Dead Redemption 2 Balanced 98 80 102 82 Godfall Epic 140 97 145 100 Hitman 3 Ultra Dubai 209 141 210 141 Dartmoor 196 136 196 136

Diferenta de la 6 nuclee la 8 nuclee este foarte mica si insesizabila la ora actuala pe partea de gaming. Desi aproape in fiecare titlu vedem o imbunatatire, nu este nimic ce va schimba considerabil experienta. Surprinzator Hitman 3 a obtinut rezultate aproape identice si este un titlu care stie sa profite de un CPU puternic. Niste diferente care merita remarcate au aparut la Red Dead Redemption 2, unde numarul minim al cadrelor pe secunda si cel maxim au avut o crestere de 8%, oferind o experienta mai fluida.

Concluzii

Ryzen 7 5700X nu este destinat celor care detin un procesor din actuala serie 5XXX de la AMD ci celor care doresc sa faca upgrade de la o platforma mai veche AMD. Faptul ca AMD a pastrat acelasi socket AM4 pana acum de la prima generatie de Ryzen il consider un mare avantaj prin faptul ca un upgrade se poate face cu costuri reduse daca detineti o placa de baza cu chipset-uri din seria 400 sau 500.

5700X este un procesor puternic si futureproof pentru cei care nu doresc sa schimbe cu totul PC-ul si detin o placa de baza compatibila. Il gasiti la pretul de 1520RON si sincer mi se pare o idee cam scump comparativ cu pretul lui 5600X, care vine si cu un cooler la pachet si ar putea fi pentru multi compromisul ideal de upgrade daca au un buget foarte strict. Eu am folosit coolerul Wraith oferit la 5600X si pentru a testa 5700X, iar cea mai inalta temperatura pe care am inregistrat-o a fost de 95 grade, pe care o consider destul de ridicata. Temperatura poate fi un motiv pentru care coolerul lipseste din pachet si va recomand un cooler mai performant daca optati sa achizitionati procesorul, mai ales ca este deblocat si i-ati putea face un overclock frumos.

Pro

TDP mic de 65W

8 nuclee/16 thread-uri

compatibil cu placi de baza vechi si perfect pentru upgrade

deblocat

mai ieftin ca 5800X…

Contra