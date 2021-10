Samsung SSD 980 500 GB review: rapid si accesibil

Recent am montat in PC-ul de acasa un SSD NVMe M2 de la Samsung, de 500 GB. Asa ca am zis ca e o ocazie buna sa-l si testez putin. Performantele nu sunt deloc de lepadat, iar pretul e unul accesibil.

Si doar pentru amuzament, am facut un test de viteza si pe SSD-ul, tot Samsung, pe SATA pe care-l am. Diferentele sunt enorme (insa era de asteptat in scenariul SATA vs NVMe), doar ca pe vremea cand am luat eu SSD-ul pe SATA costa dublu fata de cat costa acum un M2.

Asta pentru ca Samsung SSD 980 de 500 GB poate fi gasit pe la 360 lei. E un pret FOARTE BUN!

Dar hai sa vedem si testele de viteza. Am rulat in AS SSD Benchmark, CrystalDiskMark si Samsung Magician, tool-ul celor de la Samsung. Iar pentru comparatie, am testat tot in Samsung Magician si Samsung SSD 860 SATA. Rezultatele sunt mai jos.

Asadar, asa cum va spuneam, am reusit sa obtin niste rezultate foarte bune. Deocamdata, si pentru precizia testului, nu am trecut sistemul de operare pe el. Insa urmeaza in curand, pentru ca abia astept sa se miste totul de 6 ori mai repede. 🙂

Voi ce SSD folositi?