Samsung anunta ca anul acesta nu va lansa un Note nou

Samsung a anuntat ca anul acesta nu vom vedea nici un terminal nou din seria Note. Atentie! Seria nu dispare ci doar ia o pauza pana anul viitor. Probabil vor intampla niste schimbari majore.

Si acum realizez ca nu prea am vazut zvonuri despre noua serie Note 21. Informatia vine de la DJ Koh, seful diviziei IT si mobile din cadrul Samsung. Asadar, in 2021 nu vom avea un telefon nou din seria Note iar fanii trebuie sa se multumeasca cu actualele modele sau cu un model pliabil.

Tot DJ Koh a confirmat ca abia anul viitor vom vedea un nou terminal Note, ceea ce ma duce cu gandul ca Samsung lucreaza din greu la relansarea seriei. Ar fi si cazul din moment ce exista si seria Fold, iar viitorul Fold 3 ar aduce si suportul pentru Stylus.