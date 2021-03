OnePlus Watch se lanseaza pe 23 martie

Este oficial. OnePlus Watch va fi lansat pe 23 martie alaturi de seria OnePlus 9. Este primul lor ceas si a fost solicitat de catre foarte multi fani ai companiei.

Nu stim nimic despre ceas in mod oficial, dar cel mai probabil va fi similar cu ceea ce am vazut deja in grupul BBK. Puteti afla mai multe detalii in ziua lansarii.

Prioritatea OnePlus este să ofere un design nou, cu o bună conectivitate și cu o experiență de utilizare optimă. Noul ceas inteligent al companiei întrunește aceste criterii și se remarcă prin design. De asemenea, oferă conectivitate excelentă cu smartphone-urile OnePlus, cu perifericele audio și alte accesorii smart, precum și cu televizoarele OnePlus, cu ajutorul unor funcții intuitive de control.