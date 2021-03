Nokia anunta restructurari masive si concediaza 10.000 de angajati

Nokia nu o duce bine. Din nou. Pandemia si-a pus amprenta asupra companiei si pentru a reduce costurile va trimite acasa 10.000 de angajati.

Nokia trece printr-o restructurare masiva inca din vara anului trecut cand CEO-ul Pekka Lundmark a impartit compania in 4 divizii: retele mobile, retele IP, servicii de retea/cloud si Nokia Technologies.

Nokia lupta din greu sa ramana in competitor serios pe piata de 5G alaturi de Eriksson si Huawei. Totusi, celelalte divizii trebuie sa supravietuiasca chiar daca focusul lor este in mare parte pe infrastructura 5G.

In prezent compania are 90.000 de angajati, dar pana in 2023 trebuie sa scada pana la 80.000 de angajati.