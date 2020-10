Samsung Galaxy S20 FE 5G Review: fratele vitreg

Seria Galaxy S20 de la Samsung a fost completata cu doua noi modele la final de septembrie, cand au fost prezentate S20FE si S20FE 5G. Prin programul Orange Smartphone Tester, cei de la Orange ne-au trimis in teste varianta 5G pe care am folosit-o timp de 3 saptamani drept telefon principal.

Design si constructie

S20FE 5G pastreaza in linii mari design-ul seriei si vine cu mici schimbari care pe unii ii vor incanta, iar pe altii mai putin. Constructia este de tip sandwich, cu o rama de aluminiu, dar la fel ca in cazul lui Note 20, spatele este din plastic. Subiectul plastic sau sticla tine de gusturile fiecaruia, iar pe mine strict personal nu ma deranjeaza daca acesta este de calitate si oricum as folosi husa indiferent din ce e construit telefonul. In schimb pot spune ca se simte o diferenta minora de premium intre S10 si S20FE 5G in momentul in care le tii pe ambele in mana. Daca premium este de nota 10, acesta este de un 9- 9.5. Alt aspect pe care il imparte cu Note 20 este ecranul drept. Este singurul din gama S20 care foloseste un ecran drept si sincer chiar imi era dor de un telefon Samsung performant cu ecran drept.

Revenind la plastic, finisajul este de calitate iar amprentele stau pe el superficial spre deloc. Este placut la atingere dar daca ai mainile aspre obligatoriu va trebui sa il tii in husa ca sa nu-ti alunece din mana. Culoarea ajunsa la mine, roz de iarna cum ii spun eu, arata foarte bine si ii ofera un aspect minimalist cand il privesti din spate.

Bumper-ul camerei foto are dimensiuni decente si e in trend cu fratii mai mari din serie. Butonul de deblocare si cel pentru volum se regasesc pe partea dreapta in pozitii convenabile, dar mi-ar fi placut ca feedback-ul sa fie putin mai pronuntat. Butonul de bixby a disparut complet iar partea stanga a ramas curata, fara butoane. Camera de selfie se afla intr-un hole-punch pe mijloc.

A pastrat certificarea IP68 si singurul „handicap”, care este discutabil dupa cum ziceam si mai sus, il reprezinta plasticul. Eu unul n-am nimic impotriva lui.

Software si performanta

Android 10 cu interfata OneUI 2.5 il gasim pe S20FE 5G. Practic daca ai avut orice telefon Samsung de peste 1000 de lei in ultimii 2 ani de zile o cunosti foarte bine si nu are schimbari majore aici. O apreciez pentru multitudinea de personalizari pe care ti le pune la dispozitie, incepand de la cate randuri si coloane de iconite poti avea pe ecran pana la ce aplicatii vrei sa stergi,sa dezactivezi sau macar sa le ascunzi de pe telefon daca vrei cat mai putin bloatware. Ce mai apreciez aici e ca si Samsung s-a angajat sa ofere suport pentru 3 actualizari majore de OS, astfel ca ultima versiune de Android pe care S20FE 5G o va primi este Android 13.

Surpriza pe partea de specificatii in cazul lui S20FE 5G este ca vine si in Europa dotat cu procesorul Snapdragon 865 si nu mai suntem nevoiti sa platim aceiasi bani pentru o versiune inferioara (cum era in cazul lui S20, care vine doar cu Exynos). Snapdragon 865 este la ora actuala al doilea cel mai performant procesor disponibil pentru telefoanele cu Android, primul fiind Snapdragon 865+ iar diferentele dintre ele sunt foarte mici. Alaturi de procesor avem 6GB RAM si 128GB stocare, dar exista si varianta cu 8GB RAM si 128/256GB stocare. Varianta testata de mine are 6GB RAM si la inceput am fost putin sceptic si as fi preferat 8GB in varianta de baza evident. Folosind telefonul, mereu a fost ca viteza peste S10 care spre exemplu are 8GB RAM. Nu am sesizat nici un moment in care sa nu-mi ajunga 6GB RAM, dar daca veti tine telefonul 3 ani e posibil ca in timp lipsa a 8GB sa fie simtita.

Ecran si sunet

Un ecran de 6.5 inch de tip Super AMOLED cu suport HDR10 si o rata de refresh de nici mai mult, nici mai putin de 120Hz. Rezolutia este de aceasta data blocata la FullHD+, adica 2400×1080. Rata de refresh a ecranului poate fi schimbata pe 60Hz daca se doreste, dar nu vad de ce ai face asta, doar daca esti in concediu si vei folosi toata ziua telefonul pentru navigatie si fotografii. Atunci s-ar putea ca bateria sa fie ajutata de modul 60hz. Ecranul este in continuare unul reusit, bun de folosit in toate conditiile, dar se vede ca este o clasa sub cel folosit pe S20.

Sunetul este stereo si ofera putere si calitate dat si la maxim.

Camera foto si video

S20FE vine cu un sistem de camere triplu pe spate cum am fost obisnuiti de majoritatea producatorilor. Senzorul principal de fotografie de 12MP este identic cu cel folosit pe S20, cel ultra-wide desi este tot de 12MP, difera dimensiunea pixelilor. Camera cu adevarat diferita este cea telefoto, care desi permite la fel zoom optic 3x si digital 30x, are doar 8MP in loc de 64MP. De aici o alta diferenta: nu poate filma [email protected] S20 foloseste senzorul de 64MP pentru asemenea video-uri. Nu cred ca va lipsi aceasta optiune nimanui. Hai sa trecem la samples si nu uitati ca avem si un blind test cu S20FE vs. S10+ unde inca puteti vota.

poze standard

poze pe noapte

selfies

poze ultra-wide

poze zoom 3x

video

Baterie si autonomie

Cu o capacitate de 4500mAh, cel mai mult am reusit sa utilizez telefonul fara a-l incarca o zi jumatate. Trebuie avut in vedere faptul ca nu a fost folosit deloc in reteaua 5G. O medie a screen-on-time-ului este undeva la 5 ore. Zilele in care l-am folosit exclusiv pe date mobile am avut putin peste 4 ore de screen-on-time, iar cand l-am folosit foarte mult pe wi-fi am depasit 6 ore. In tot acest timp ecranul a fost setat pe 120hz.

Pe partea de incarcare suporta incarcare rapida la 25W, dar incarcatorul din pachet este de 15W. Incarcarea wireless la 15W este prezenta, la fel si reverse wireless charging.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Samsung Galaxy S20FE poate fi achizitionat atat la liber cat si la abonament de la Orange. Desi in pretul de comercializare din Romania nu se observa o diferenta notabila fata de S20/S20+, cu S20FE Samsung a mai tatonat o zona care primeste tot mai multa atentie si anume segmentul 700$ – aproape flagship dar fara cateva gimmicks. Pentru cei care vor un telefon pe care sa-l foloseasca si nu sa-l etaleze pe mesele cafenelelor sau la costum.

Pro

procesorul Snapdragon 865

ecran drept la 120hz

camere foto potente

certificare ip68

3 ani de actualizari OS

incarcare wireless

Contra