Samsung Galaxy S22 Ultra – comparatie intre platformele Exynos si Snapdragon

Stiti ca Samsung ofera doua platforme in functie de piata in care se comercializeaza telefoanele, iar noi in Europa primim varianta cu Exynos. Ani la rand s-a demonstrat ca Snapdragon ofera o performanta mai buna, iar utilizatorii cauta in principal telefoane cu Snapdragon.

Inclusiv Alex, colegul nostru, a remarcat acest lucru cand a testat diverite modele Samsung. Fiind fan al brandului si cunoscand bine telefoanele, Alex si-a dat imediat seama de diferente. Inclusiv pozele si autonomia sunt afectate si sunt mult mai bune pe telefoanele cu Snapdragon.

Pentru S22 avem aceeasi reteta, iar acum am gasit un comparativ intre S22 Ultra cu Exynos si Snapdragon. Evident este vorba despre Exynos 2200 si Snapdragon 8 Gen1.

Intr-un test single core, modelul cu Exynos a scos 1168 de puncte iar varianta cu Snapdragon a reusit 1226 puncte. Iar intr-un test multi core rezultatele sunt 3462 pentru Snapdragon si 3508 pentru Exynos.

Vedem ca platforma Exynos este mai performanta in ambele teste, insa in realitate s-ar putea sa avem surprize. Dar abia cand vor fi lansate telefoanele si vom reusi sa le comparam vom vedea rezultatele adevarate. Poate Samsung chiar a reusit cu noul Exynos si au in sfarsit o platforma buna.

Avem un leak foarte mare pentru S22 pe care l-am prezentat AICI. Gasiti toate informatiile acolo.