Samsung a lansat Galaxy Z Fold 5 si Z Flip 5

Astazi au fost lansate noile pliabile de la Samsung. Am fost si noi sa le vedem acum o saptamana sub NDA si ne-am declarat incantati de noile produse, in special de Z Fold 5.

Am pus si noi mana pe ele si nu pot spune ca sunt diferente mari fata de generatia anterioara. Z Flip 5 vine acum cu un ecran mai mare pe exterior de 3.4 inch si rezolutie 720 x 748 pixeli. Interesant este ca poate rula aplicatiile in mod nativ, are tastatura QWERTY si pot fi afisate widget-uri.

Balamaua este solida si necesita putina forta la actionare, insa ecranul este fix la fel, iar acolo unde ecranul se indoaie inca se vede ciudat si se simte inclusiv la deget. Smecheria este ca acum nu mai ramane spatiu intre cele doua elemente si telefonul este inchis perfect. Asta e bine.

In rest trebuie sa stiti ca are doua camere foto de 12MP, SoC Snapdragon 8 Gen2, 8GB RAM si 256 sau 512GB stocare. Bateria este de 3700mAh cu incarcare la 25W iar ecranul principal este de 6.7 inch la 120Hz.

Cat despre Z Fold 5, acesta este identic cu cel de anul trecut dar are o balama noua care ii permite sa se inchida complet, fara spatii goale intre elemente. Ecranul exterior are 6.2 inch si 120Hz, iar cel interior are 7.6 inch si 120Hz. Acesta dispune de trei camere foto, cea principala fiind de 50MP, ultrawide de 12MP si tele de 12MP.

Mai mult pot spune ca m-a impresionat camera de selfie integrata complet in display. Daca anul trecut nu avea o calitate prea grozava, anul acesta pot spune ca este o camera mai mult decat decenta. In lumina artificiala din camera pozele chiar erau bune, deci ma gandesc ca la exterior in bataia soarelui o sa faca poze si mai bune.

Z Fold 5 are Snapdragon 8 Gen2, 12GB RAM si 256 sau 512GB stocare. Bateria este ed 4400mAh si poti sa-i pui numeroase huse, inclusiv cu suport pentru pen.

Z Flip 5 costa de la 1000 de euro, iar Z Fold 5 de la 1800 de euro.