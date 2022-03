Samsung limiteaza telefoanele printr-o aplicatie GOS

Comunitatea Samsung din tara natala, Coreea, a descoperit o aplicatie instalata chiar de Samsung care limiteaza performantele telefonului.

GOS este numele acestei aplicatii si limiteaza performanta a peste 10.000 de aplicatii. Aici putem include aplicatii populare precum Netflix, Instagram, TikTok, Microsoft Office si multe altele. Sunt si aplicatii de productivitate unde nevoia de performanta este utila, iar acestea sunt limitate din acest punct de vedere.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps… pic.twitter.com/U58AreZZoo

